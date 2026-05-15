MLB: Mira los resultados en la jornada de este jueves, 14 de mayo

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Durante este jueves se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas, la cual contó con 11 desafíos y a continuación, te mostraremos los resultados de cada uno de esos choques.

Los venezolanos tuvieron otra jornada sobresaliente, aunque en esta ocasión lo hicieron principalmente desde el montículo. En primer lugar, Jesús Luzardo y Ranger Suárez se fueron en blanco tras no permitir anotaciones en su duelo y por otro, Daniel Palencia rescató su tercer desafío de la campaña.

Resultados de la MLB:

- Rockies de Colorado 2-7 Piratas de Pittsburgh

- Nacionales de Washington 1-15 Rojos de Cincinnati

- Tigres de Detroit 4-9 Mets de Nueva York

- Padres de San Diego 1-7 Cerveceros de Milwaukee

- Marlins de Miami 1-9 Mellizos de Minnesota

- Marineros de Seattle 8-3 Astros de Houston

- Cardenales de San Luis 5-4 Atléticos de Oakland

- Phillies de Philadelphia 3-1 Medias Rojas de Boston

- Cachorros de Chicago 2-0 Bravos de Atlanta

- Reales de Kansas City 2-6 Medias Blancas de Chicago

- Gigantes de San Francisco 2-5 Dodgers de Los Angeles.