MLB: Mira los resultados en la jornada de este jueves, 14 de mayo

Durante este jueves se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas, la cual contó con 11 desafíos y a continuación, te mostraremos los resultados de cada uno de esos choques.
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Los venezolanos tuvieron otra jornada sobresaliente, aunque en esta ocasión lo hicieron principalmente desde el montículo. En primer lugar, Jesús Luzardo y Ranger Suárez se fueron en blanco tras no permitir anotaciones en su duelo y por otro, Daniel Palencia rescató su tercer desafío de la campaña.
Resultados de la MLB:
- Rockies de Colorado 2-7 Piratas de Pittsburgh
- Nacionales de Washington 1-15 Rojos de Cincinnati
- Tigres de Detroit 4-9 Mets de Nueva York
- Padres de San Diego 1-7 Cerveceros de Milwaukee
- Marlins de Miami 1-9 Mellizos de Minnesota
- Marineros de Seattle 8-3 Astros de Houston
- Cardenales de San Luis 5-4 Atléticos de Oakland
- Phillies de Philadelphia 3-1 Medias Rojas de Boston
- Cachorros de Chicago 2-0 Bravos de Atlanta
- Reales de Kansas City 2-6 Medias Blancas de Chicago
- Gigantes de San Francisco 2-5 Dodgers de Los Angeles.