LVBP: Leones confirmó parte de su cuerpo técnico

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El mánager Lipso Nava confirmó este jueves las piezas fundamentales que lo acompañarán en el banquillo melenudo. Wilson Álvarez asumirá el rol de coach de pitcheo, mientras que Heberto Andrade desempeñará las funciones de coach de banca.

La noticia se dio a conocer durante una entrevista en el espacio El Infield Podcast, donde Nava detalló la estructura de su equipo de trabajo de cara a la próxima campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Con estas incorporaciones, la directiva capitalina busca dar solidez a un roster que aspira a recuperar el protagonismo en el campeonato.

Wilson Álvarez regresa para dirigir el pitcheo caraquista

La presencia de Wilson Álvarez representa una de las contrataciones más importantes en el área técnica de la liga. El experimentado zurdo, primer venezolano en lanzar un no-hitter en las Grandes Ligas, aportará su conocimiento en la gestión de los lanzadores del Caracas.

Álvarez ya cuenta con una trayectoria comprobada trabajando junto a Lipso Nava. Ambos formaron una dupla exitosa anteriormente, logrando campeonatos y una estabilidad notable en el manejo del relevo y la rotación de abridores. Su labor será clave para optimizar el rendimiento de un cuerpo monticular que enfrentó retos el año pasado.

Heberto Andrade será la mano derecha de Lipso Nava

Como coach de banca, Heberto Andrade aportará una visión analítica y una amplia experiencia en el beisbol organizado. Su función principal será asistir a Nava en la toma de decisiones durante los encuentros y servir de enlace directo con el resto del staff y los jugadores.

Andrade es reconocido en el circuito por su capacidad de lectura de juego y su disciplina. Su llegada al conjunto melenudo refuerza la intención de la gerencia de rodear a su nuevo mánager con personal de confianza y con un recorrido extenso en ligas invernales y sistemas de Grandes Ligas.