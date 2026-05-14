LVBP: José "Cafecito" Martínez estaría muy cerca de uniformarse con Tiburones de La Guaira

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Los Tiburones de La Guaira ya cuentan con nuevo manager para asumir la temporada 2026-2027 de la LVBP, la cual promete tenerlos entre los principales candidatos al título. Con Fernando Tatis Sr. al mando, el staff técnico podría fortalecerse con la presencia de un auténtico conocedor de la pelota venezolana: José "Cafecito" Martínez.

Como muchos recordarán, la zafra 2025-2026 se convirtió en la última para él como pelotero activo, pero en cuestión de meses le llovieron ofertas para asumir nuevos roles en su trayectoria. Justamente, uno de esos apunta a ser con el conjunto escualo.

A la espera de un anuncio oficial

Según información de la periodista Georgeny Pérez, el conjunto escualo habría contactado a Cafecito Martínez para asumir como asistente del coach de bateo para la venidera zafra, apoyando de esa manera las labores del manager dominicano desde la misma pretemporada.

En caso de que se haga oficial, el oriundo de La Guaira regresará a casa con algo de experiencia en dicho cargo, ya que a día de hoy ejerce como coach de bateo de Samanes de Aragua en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP).