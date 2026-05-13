LVBP: ¿Oswaldo Guillén seguirá al mando de Tigres? Esto dice Víctor Zambrano

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La mayoría de los equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ya anunciaron a su estratega para la temporada 2026-2027. No obstante, uno de los que, hasta el momento, no ha confirmado nada al respecto es el conjunto de Tigres de Aragua.

Por esa razón, el staff de Meridiano se contactó con el presidente de esta organización, Víctor Zambrano, para consultarle sobre la posible continuidad de Oswaldo Guillén.

¿Repetirá Oswaldo Guillén como dirigente de Tigres de Aragua la próxima campaña?

Al experimentado mandamás no le fue bien en su primera experiencia con los maracayeros tras quedar eliminados en la ronda regular, después de un gran inicio. No obstante, algunas personas consideran que si hay alguien que puede realzar a esta franquicia, que no alza el trofeo desde 2016, es justamente el hombre que acabó con la sequía de Tiburones de La Guaira de más de 35 años sin ser monarcas.

"De su trabajo no hay nada que evaluar. Sabemos que es uno los mejores manager de Venezuela", comentó Zambrano sobre Guillén, a lo que añadió que aún tiene un futuro incierto con los felinos. "Solo es cuestión de tiempo y estructuración del equipo para tomar decisiones".

"Ozzie" es considerado no solamente uno de los mejores estrategas de Venezuela, sino de Latinoamérica, siendo el único criollo en ser campeón de la Serie Mundial como mandamás.

Víctor Zambrano está feliz por el debut de Jesús Rodríguez en la MLB

Otra de las noticias relacionadas con Tigres, fue el reciente de debut del utility Jesús Rodríguez en el Big Show con Gigantes de San Francisco, con quienes ya sumó su primer imparable, su primer cuadrangular y su primer walk off y al respecto, igualmente nos declaró el presidente "Bengalí".

"Muy contento con la llegada a Grandes Ligas de Jesús Rodríguez, ya que el debutó con Tigres de Aragua hace un par de años atrás durante mi gestión", concluyó Víctor Zambrano.