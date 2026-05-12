MLB: Bradgley Rodríguez va por su primera victoria de la temporada ante Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego anunciaron que el lanzador venezolano Bradgley Rodríguez será el encargado de abrir el compromiso de este martes 12 de mayo frente a Milwaukee, en una decisión que vuelve a premiar el sólido desempeño mostrado por el relevista durante la presente temporada de Grandes Ligas.

La organización ha encontrado en Rodríguez una pieza confiable dentro de su cuerpo de lanzadores, gracias a su capacidad para mantener el control en situaciones de presión y limitar el daño de las ofensivas rivales. Su rendimiento desde el bullpen ha sido consistente y ahora recibirá nuevamente la oportunidad de iniciar un encuentro.

Bradgley Rodríguez - MLB

El derecho venezolano de 22 años realizará su segunda apertura de la campaña luego de trabajar principalmente como relevista en las primeras semanas del calendario. A pesar de su rol habitual desde el bullpen, el cuerpo técnico de San Diego considera que cuenta con las condiciones necesarias para responder como abridor ante Milwaukee.

En lo que va de temporada, Rodríguez acumula 18 presentaciones y un total de 19.2 innings lanzados, cifras que reflejan la confianza que ha ganado dentro del staff de pitcheo de los Padres. Además, mantiene una destacada efectividad de 1.83, uno de los números más sólidos entre los relevistas del equipo durante este inicio de campaña.

Otro aspecto importante en el desempeño del venezolano ha sido su capacidad para controlar a los bateadores rivales. Hasta ahora suma 14 ponches y ha logrado mantener estabilidad sobre el montículo pese a enfrentar constantemente situaciones complejas. Aunque todavía no conoce la victoria y registra marca de 0-2, sus estadísticas reflejan un trabajo mucho más positivo de lo que indica su récord.

Finalmente, con esta nueva oportunidad, Bradgley Rodríguez intentará seguir consolidándose como una alternativa valiosa para los Padres de San Diego, no solo en el presente, sino pensando en su futuro dentro del mejor beisbol del mundo.