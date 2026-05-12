MLB: Venezolano llega a Arizona en un cambio con Dodgers

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Diamondbacks de Arizona llegó a un acuerdo comercial con Dodgers de Los Ángeles. En el trato se incluyó al venezolano José Requena de solo 17 años y que juega en Ligas Menores. Alek Thomas por su parte será parte del equipo angelino tras un inicio de temporada desastroso.

La llegada de Requena a D-backs representa una apuesta por el talento emergente y la profundidad en sus respectivas granjas. El joven criollo, conocido por su versatilidad y proyección ofensiva, buscará abrirse paso rápidamente hacia el equipo grande para demostrar su valía en la liga.

Por su parte, Dodgers reciben a un Thomas que aporta velocidad y una defensa de élite en los jardines para fortalecer su roster de cara a la postemporada. Este intercambio evidencia las necesidades opuestas de ambas organizaciones, donde Los Ángeles prioriza la experiencia.

Dodgers de Los Ángeles: ¿Cómo encaja Alek Thomas en el equipo?

La llegada de Alek Thomas responde a una necesidad inmediata de profundidad y versatilidad en las praderas del Dodger Stadium. El cuerpo técnico planea utilizarlo principalmente como un especialista defensivo para los innings finales, aprovechando su velocidad de élite.

A diferencia de su rol diario en Arizona, en Los Ángeles, Thomas funcionará como una pieza de seguro ante posibles lesiones y como un corredor emergente estratégico. Su perfil de bateador zurdo permitirá que Dave Roberts lo utilice en situaciones específicas de ventaja.

El enfoque de la organización será trabajar en su mecánica de bateo para recuperar el potencial que mostró como prospecto top de la liga. Los Dodgers confían en que su avanzado sistema de desarrollo ayude a Thomas a mejorar su disciplina en el plato de cara al futuro.