NPB: un venezolano provoca cambio de reglas en el beisbol de Japón

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La NPB es una de las ligas de beisbol más importantes del mundo. Su capacidad para producir peloteros es legendaria, pero también lo son sus reglas para disfrutar de un beisbol élite. En ese contexto, un pelotero venezolano obligó a un cambio estricto en la normativa tras un accidente con un umpire.

El venezolano José Osuna de Tokyo Yakult Swallows tuvo un desafortunado accidente con el umpire Takuto Kawakami. El pelotero mientras estaba bateando soltó por error el bate y le pegó directamente al árbitro. Esto llevó a la NPB a cambiar su reglamento con respecto a estas situaciones.

La nueva regla estipula la salida automática del encuentro para cualquier jugador que:

Se le safa el bate hacia el duguout, área de los fotógrafos o las gradas. Aunque no le haya pegado a alguien

Sí el bateador le pega al catcher o umpire mientras hace swing

Esta normativa refleja la cultura de disciplina extrema que caracteriza a la pelota japonesa, diferenciándose notablemente de los protocolos permisivos de MLB. La intención es disuadir comportamientos riesgosos, castigando con severidad tanto el contacto accidental como el voluntario.

¿Por qué Japón es más estricto que las Grandes Ligas?

La decisión de la NPB marca una distancia abismal respecto a los protocolos de MLB, donde los bates sueltos suelen resolverse con una simple advertencia. En Japón, la seguridad se antepone al espectáculo, eliminando cualquier margen de error para los bateadores.

Esta diferencia de criterios obliga a los jugadores que han pasado por el sistema estadounidense a reeducar sus reflejos en la caja de bateo. Mientras en América se considera un gaje del oficio, en el archipiélago asiático se interpreta como una negligencia profesional.

La implementación de la expulsión automática busca sentar un precedente global sobre la responsabilidad del atleta con su equipamiento. Al eliminar la subjetividad del árbitro sobre la intencionalidad, la liga japonesa garantiza que cada turno se ejecute bajo un estándar de control.

Números de José Osuna en la NPB 2026

José Osuna está desarrollando una buena temporada en Japón con números interesantes. Aún no está al nivel de otras campañas, pero aún está iniciando el campeonato en el país asiático.

Números de Osuna en 2026:

- 30 juegos, 105 turnos, 7 anotadas, 24 hits, 3 dobles, 2 jonrones, 10 impulsadas, 8 boletos, 18 ponches, .229 PRO, .281 OBP, .314 SLG, .595 OPS