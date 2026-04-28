MLB: Dave Roberts define el plan para Shohei Ohtani frente a los Marlins

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La organización de los Dodgers de Los Angeles ha confirmado su hoja de ruta para la serie ante los Marlins de Miami. El mánager Dave Roberts informó que Shohei Ohtani está programado para abrir el juego del martes desde la lomita, aunque su participación como bateador designado en ese mismo encuentro y en el cierre de la serie permanece bajo evaluación.

A pesar de que el estado físico del jugador de 31 años es óptimo, el cuerpo técnico prioriza la recuperación y el descanso preventivo. Esta decisión responde a una planificación que busca maximizar el rendimiento del dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana durante la totalidad de la campaña 2026.

Dodgers cuidan a su estrella

La principal razón detrás de la posible ausencia de Ohtani en el orden al bate radica en los días de descanso. El derecho japonés no contará con el intervalo habitual de seis días entre aperturas, lo que obliga a la directiva a ajustar su carga física.

Roberts subrayó que el esfuerzo requerido para lanzar bajo estas condiciones suele ser incompatible con la exigencia de consumir turnos al bate de alto impacto de forma simultánea.

Además, el calendario juega un papel determinante. Tras el enfrentamiento nocturno del martes, los Dodgers cerrarán la serie el miércoles en un horario vespertino. La proximidad entre ambos juegos sugiere que, si Ohtani realiza una apertura prolongada en el montículo, lo más probable es que reciba descanso total el miércoles para evitar un desgaste innecesario en su hombro de lanzar.

Cabe recordar que, a principios de este mes, la gerencia de Los Angeles limitó las funciones del jugador durante la serie ante los Mets de Nueva York debido a ligeras molestias en su hombro. Aunque esos inconvenientes han sido superados, el equipo mantiene un protocolo de precaución estricto.

Despertar con el madero tras inicio lento

El ajuste en la alineación coincide con una notable mejoría en el contacto de Ohtani. Tras un bache ofensivo entre el 21 y el 24 de abril, donde apenas conectó un imparable en 16 turnos con ocho ponches, el japonés ha recuperado su forma característica en las últimas 48 horas.

En sus dos compromisos más recientes, Ohtani registra un promedio de .666 (6-4) con un cuadrangular, cuatro carreras anotadas y dos bases robadas. Esta explosión llega en un momento crucial, disipando las dudas sobre su ritmo con el bate mientras mantiene su efectividad en el pitcheo, donde ostenta una efectividad de 0.38 en lo que va de abril.