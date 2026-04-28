MLB: ¡Qué tabla! Así fue el primer grand slam en la carrera de Moisés Ballesteros

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas que la temporada 2026 luce bastante prometedora para Moisés Ballesteros. Y es que hasta los momentos ha respondido con clase y mucho poder a cada oportunidad que le brindan los Cachorros de Chicago, tal como acaba de suceder en la jornada de este lunes.

En el primero de la serie contra los Padres de San Diego en el Petco Park, el grandeliga venezolano dejó boquiabierto a más de un fanático con su nuevo cuadrangular. Pero no se trató de un tablazo normal, sino uno con las bases llenas.

Todo sucedió a la altura del tercer inning, luego de que Alex Bregman, Ian Happ y Seiya Suzuki se embasaran ante el abridor Randy Vásquez. Acto seguido, Moisés Ballesteros ni siquiera titubeó al primer lanzamiento y desapareció la bola por todo el jardín derecho, a unos 404 pies de distancia.

Ballesteros, entre los máximos productores de Chicago

Gracias a este demencial batazo, el oriundo de Los Teques escala algunas posiciones dentro de su equipo. Ahora es tercero en jonrones (5) y carreras impulsadas (16), así como quinto en hits (24). Incluso, cabe agregar que su promedio al bate (.400) es el mejor entre los novatos de la Liga Nacional.