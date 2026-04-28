MLB: Ranger Suárez se crece en Toronto y roza un no hitter con Boston

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez protagonizó otra joya de apertura durante la noche de este lunes, al punto de rozar un no hit no run por primera vez en su carrera. A pesar de que no lo consiguió, su dominio monticular fue clave para que las Medias Rojas de Boston derrotaran por 5 a 0 a los Azulejos de Toronto.

Para esta cita en el Rogers Centre, el lanzador venezolano no dio tregua a sus rivales y en ocho entradas de labor apenas permitió un imparable, además que regaló una base por bolas y ponchó a 10 bateadores. Es así como firmó su tercera presentación en blanco del mes de abril.

Ranger extiende la racha positiva de Boston

Con una actuación tan impecable como esta, no hay mucho que detallar sobre el trabajo del oriundo de Pie de Cuesta. Y es que del primero al tercer capítulo retiró a siete en fila antes de otorgarle el boleto a Davis Schneider, lo que provocó minutos después que sus compañeros lo apoyaran con una doble matanza.

Del cuarto al quinto siguió lanzando sin piedad, pero cuando le tocó abrir el sexto lo sorprendió Jesús Sánchez con un doble. Sin embargo, volvió a sacar su versión dominante y ponchó a dos de los tres bateadores para salir ileso de esa amenaza. Por su parte, tanto el séptimo como el octavo los resolvió por la vía rápida.

De esta manera, Ranger Suárez guio a las Medias Rojas a su tercera victoria al hilo. Además, vale agregar que Carlos Narváez le colaboró con un jonrón solitario; Wilyer Abreu con doble productor de una; y Willson Contreras con par de anotadas.

Números de Ranger Suárez en la temporada 2026 de la MLB