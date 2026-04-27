MLB: ¿Podría Carlos Mendoza ser el siguiente manager despedido en las Grandes Ligas?

Suscríbete a nuestros canales

Momentos duros para Carlos Mendoza en los Mets de Nueva York. El conjunto metropolitano ha tenido un terrible inicio de temporada en 2026, con tan solo nueve triunfos en sus primeros 28 compromisos disputados, con nada más y nada menos que 19 derrotas acumuladas, más que suficiente para encender las alarmas.

Por supuesto, hay muchas personas señaladas por este comienzo tan negativo del equipo neoyorquino. Entre estos señalados, está por supuesto el manager criollo, quien no ha podido encontrar la manera de darle la vuelta a la situación y llevar a este grupo de peloteros a obtener los resultados que se esperan.

Ante esta situación, se ha especulado mucho sobre una posible salida de Carlos Mendoza de su cargo, especialmente con Alex Cora disponible, luego de que los Medias Rojas lo despideran. Sin embargo, aparece en el horizonte una pregunta sumamente importante: ¿La salida de Mendoza sería la solución que buscan los Mets?

¿Debe salir Carlos Mendoza?

Y es que, en efecto, es perfectamente normal que el manager sea el primer señalado cuando las cosas no marchan bien en un equipo, aunque no precisamente esto signifique que dicho señalamiento sea justo. En el caso de Carlos Mendoza, la cosa es bastante complicada.

Los Mets tienen el segundo roster más costoso de todas las Grandes Ligas, solo por debajo de los Dodgers. Además, tienen a varias de las estrellas más importantes del beisbol actualmente, como Juan Soto, Francisco Lindor o Bo Bichette.

"Lo único que me preocupa es motivar a los chicos... mi trabajo es encontrar la manera de sacarlos del bajón", comentó Carlos Mendoza al ser preguntado sobre si sentía preocupación por su trabajo.

Jim Duquette, de MLB Network, afirma que "no ha tenido la sensación desde nadie de la organización" de que el criollo pueda ser despedido pronto. Eso sí, con un equipo tan costoso y lleno de estrellas, no sería descabellado que el dirigente sea el señalado si la situación no mejora pronto.