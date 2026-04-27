MLB: Elly De La Cruz imparable en 2026 ¿Tiene argumento para el MVP en la Liga Nacional?

Suscríbete a nuestros canales

Aunque no pudo evitar el revés ante Detroit Tigers en la jornada dominical, la temporada de Elly De La Cruz está siendo más que extraordinario y su nombre cada cobra más fuerza entre los principales candidatos a los premios importantes en MLB 2026.

El pelotero dominicano está teniendo un inicio de campaña muy sólido que lo mete en la conversación sobre los mejores campocortos de las Grandes Ligas. Con promedio de .278, 24 carreras anotadas, nueve jonrones, 20 impulsadas y seis bases robadas, el joven talento de los Cincinnati Reds demuestra una combinación poco común de poder, velocidad y capacidad para impactar el juego en múltiples facetas.

Pese a que todavía hay debate sobre si ya es un top 3 en su posición, su rendimiento lo coloca claramente en la élite emergente de Las Mayores. Si mantiene este ritmo ofensivo y continúa desarrollándose defensivamente, De La Cruz tiene todas las herramientas para consolidarse no solo como uno de los mejores shortstops del momento, sino como una de las grandes superestrellas del béisbol en los próximos años.

Elly De La Cruz con Cincinnati Reds en 2026

En su mejor versión en el diamante, el torpedero ha demostrado ser uno de los jugadores más completo de MLB, combinando fuerza con excelente velocidad y movimientos en las almohadillas. Además de los mencionados registros, el infielder cuenta con porcentaje de embasado (OBP) de .349, slugging de .558 y un OPS de .907 en 113 apariciones al plato.

A diferencia de presentaciones pasadas, su rendimiento ha dado frutos de forma colectiva en la vigente campaña, tomando en cuenta que, los Rojos se ubican con el mejor récord en la División Central de la Liga Nacional después de 18 triunfos y 10 reveses.