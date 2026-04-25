MLB

MLB: Willson Contreras y Andruw Monasterio logran un hito poco visto en venezolanos

Las Medias Rojas de Boston se apoyaron en los dos venezolanos para vapulear a los Orioles de Baltimore

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 05:55 pm
MLB: Willson Contreras y Andruw Monasterio logran un hito poco visto en venezolanos
Foto: @redsox
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Con un marcador abultado de 17 a 1, las Medias Rojas de Boston triunfaron este sábado en su segundo careo contra los Orioles de Baltimore en el Oriole Park. De hecho, hay que resaltar que nueve de esas carreras tuvieron la firma de dos venezolanos: Willson Contreras y Andruw Monasterio.

Por un lado, Willson ligó de 4-2 con jonrón, cinco remolcadas, dos anotadas y una base por bolas. Mientras que por el otro, Andruw terminó de 6-3 con par de dobles, un grand slam, cuatro impulsadas y tres anotadas.

"Es asombroso y estoy feliz. Todos los días te vas a equivocar en algo, pero el trabajo en el plato hoy fue realmente bueno", señaló Monasterio a los medios de prensa una vez culminó el compromiso.

Una hazaña a la par de grandes figuras venezolanas

Luego de esta sólida presentación, Willson Contreras y Andruw Monasterio se convirtieron en la quinta dupla de venezolanos, que hacen vida en un mismo equipo, que suman al menos unas nueve anotaciones durante un mismo compromiso.

Y es que en su momento lo consiguieron Carlos González Ramón Hernández con los Rockies de Colorado, Miguel Cabrera Víctor Martínez con los Tigres de Detroit; Ehire Adriana y Ronald Acuña Jr. con los Bravos de Atlanta; así como Oswaldo Cabrera Gleyber Torres con los Yankees de Nueva York.

 

Números de Willson Contreras en la temporada 2026 de la MLB

  • 26 juegos
  • 92 turnos al bate
  • 23 hits
  • 2 dobles
  • 5 jonrones
  • 17 carreras impulsadas
  • 12 carreras anotadas
  • .250 AVG
  • .804 OPS

Números de Andruw Monasterio en la temporada 2026 de la MLB

  • 13 juegos
  • 37 turnos al bate
  • 9 hits
  • 4 dobles
  • 1 jonrón
  • 7 carreras impulsadas
  • 5 carreras anotadas
  • .243 AVG
  • .749 OPS

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?