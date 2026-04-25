MLB: Willson Contreras y Andruw Monasterio logran un hito poco visto en venezolanos

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Con un marcador abultado de 17 a 1, las Medias Rojas de Boston triunfaron este sábado en su segundo careo contra los Orioles de Baltimore en el Oriole Park. De hecho, hay que resaltar que nueve de esas carreras tuvieron la firma de dos venezolanos: Willson Contreras y Andruw Monasterio.

Por un lado, Willson ligó de 4-2 con jonrón, cinco remolcadas, dos anotadas y una base por bolas. Mientras que por el otro, Andruw terminó de 6-3 con par de dobles, un grand slam, cuatro impulsadas y tres anotadas.

"Es asombroso y estoy feliz. Todos los días te vas a equivocar en algo, pero el trabajo en el plato hoy fue realmente bueno", señaló Monasterio a los medios de prensa una vez culminó el compromiso.

Una hazaña a la par de grandes figuras venezolanas

Luego de esta sólida presentación, Willson Contreras y Andruw Monasterio se convirtieron en la quinta dupla de venezolanos, que hacen vida en un mismo equipo, que suman al menos unas nueve anotaciones durante un mismo compromiso.

Y es que en su momento lo consiguieron Carlos González y Ramón Hernández con los Rockies de Colorado, Miguel Cabrera y Víctor Martínez con los Tigres de Detroit; Ehire Adriana y Ronald Acuña Jr. con los Bravos de Atlanta; así como Oswaldo Cabrera y Gleyber Torres con los Yankees de Nueva York.

Números de Willson Contreras en la temporada 2026 de la MLB

26 juegos

92 turnos al bate

23 hits

2 dobles

5 jonrones

17 carreras impulsadas

12 carreras anotadas

.250 AVG

.804 OPS

Números de Andruw Monasterio en la temporada 2026 de la MLB