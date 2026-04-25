MLB: Prospecto de Cardenales de Lara recibe el llamado a Grandes Ligas con Toronto

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Grandes noticias para el beisbol venezolano, especialmente para la organización de Cardenales de Lara. Este sábado 25 de abril, los Azulejos de Toronto tomaron la decisión de subir a Grandes Ligas a su prospecto número 10, el criollo Yohendrick Piñango, quien ya ha dado muestras de su talento en Ligas Menores y en la LVBP.

De hecho, el oriundo de Carora ha recibido esta magnífica oportunidad poco después de una campaña realmente brillante en la pelota venezolana, con el uniforme de Cardenales de Lara. El toletero disputó 24 juegos de ronda regular con los crepusculares, y logró batear para .363, con un OPS demencial de 1.158, producto de sus ocho cuadrangulares, que además sirvieron para remolcar 31 rayitas.

Yohendrick Piñango a Grandes Ligas

Inspirado por su gran campaña en Venezuela, que lo tuvo en la pelea por el premio al Novato del Año, Yohendrick Piñango se reportó con los Buffalo Bisons, filial Triple A de los Azulejos de Toronto, con una misión bastante clara: trasladar su excelente momento de forma y ganarse su primer llamado a la Gran Carpa. Finalmente, luego de mucho trabajo, ese ansiado momento llegó.

El larense ha sabido aprovechar al máximo el arranque de año en Triple A, en donde ha podido rendir como se esperaba de él. En 22 compromisos, muestra un promedio sólido de .288 al igual que un buen OPS de .858, promedios que se sustentan con tres cuadrangulares y 13 carreras impulsadas.

Gracias a este tempranero éxito, Yohendrick Piñango se ha ganado la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas, para así cumplir su sueño y seguir con un desarrollo que ha sido meteórico en los últimos meses.