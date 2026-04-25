MLB: Vladimir Guerrero Jr. milenario con Azulejos de Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr es uno de los peloteros más importantes de los últimos 10 años en Grandes Ligas. Su carrera ha tenido un ascenso impresionante con múltiples temporadas de un gran nivel. Ayer el dominicano alcanzó un hito importante en su carrera con Azulejos de Toronto.

Guerrero Jr en la derrota 8-6 de Azulejos contra Guardianes de Cleveland registró su juego 1.000 en su carrera en la MLB. El dominicano alcanzó un hito importante en su carrera que lo eleva a la categoría de leyenda en la organización, con solo 27 años y 8 temporadas en la liga.

A lo largo de estos 1.000 juegos, Vladdy ha evolucionado de ser un prospecto con un poder descomunal a un bateador maduro capaz de liderar al equipo. Su presencia en la inicial ha brindado estabilidad a la defensa canadiense, mientras que su madero sigue siendo el arma principal del lineup.

Vladimir Guerrero Jr busca su lugar de honor en Azulejos de Toronto

Con apenas 27 años, Vladimir Guerrero Jr ya ocupa el noveno puesto histórico en carreras impulsadas (604) de Azulejos de Toronto. A este ritmo, el dominicano espera superar las 613 de Tony Fernández (#8) en cuestión de semanas, marcando el ascenso definitivo hacia la cima de la marca.

El objetivo final es la mítica cifra de 1.058 remolcadas impuesta por Carlos Delgado. Un registro que parecía inalcanzable hasta la irrupción de Vladdy en la MLB. El dominicano está encaminado a terminar inmortalizado a nivel de impulsadas en la historia de la organización.

Números de Vladimir Guerrero Jr en Azulejos de Toronto

Vladimir Guerrero Jr es uno de los peloteros con mejor estado de forma en 2026. Está bateando con consistencia, pese que el equipo no pasa por un gran momento. A pesar de eso, el dominicano sigue siendo la pieza central de una ofensiva que está muy golpeada con las lesiones.

Números de Guerrero Jr en 2026:

- 25 juegos, 93 turnos, 13 anotadas, 30 hits, 5 dobles, 2 jonrones, 13 impulsadas, 1 base robada, 13 boletos, 13 ponches, .323 PRO, .411 OBP, .441 SLG, .852 OPS