MLB: Munetaka Murakami rompe un récord histórico para un novato

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Munetaka Murakami es una de las grandes sensaciones de la temporada 2026 de Grandes Ligas. El japonés de Medias Blancas de Chicago se ha convertido en una fuerza impresionante a nivel ofensivo. De hecho, ya tiene su primer gran marca como novato en la historia de la MLB.

Murakami en la victoria 5-4 de White Sox sobre Nacionales de Washington registró: 3 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 1 impulsada, 1 boleto, 1 ponches. Con ese cuadrangular alcanzó los 6 en los últimos 7 juegos, pero ademas, ya tiene 11 vuelacercas en el año para ser histórico.

Munetaka es el novato con más jonrones antes de mayo en la historia de Las Mayores. Sus 11 cuadrangulares supera lo que logró Aaron Judge (10 HR en 2017), Trevor Story (10 HR en 2016) y José Abreu (10 HR en 2014). El japonés está inmortalizado con su nueva marca.

Munetaka Murakami un novato élite en Grandes Ligas

El nivel que ha mostrado Munetaka Murakami es de los más impresionantes que se han visto en un inicio de Grandes Ligas. El pelotero de Medias Blancas de Chicago está en un nivel superlativo de hecho; es el tercer rookie en la liga con 10+ HR en su primer mes de temporada.

Murakami se une a José Abreu (2014) y Trevor Story (2016) con dicho registro en Las Mayores. De hecho, el japonés de 26 años también estaría ante el récord de cuadrangulares para peloteros novatos en la liga. Munetaka se quiere quedar con todos los récords de jonrones.

Top 10 peloteros con más HR en su temporada de novato MLB:

Pete Alonso - 2019 - Mets: 53 HR Aaron Judge - 2017 - Yankees: 52 HR Mark McGwire - 1987 - Atléticos: 49 HR Cody Bellinger - 2017 - Dodgers: 39 HR Frank Robinson - 1956 - Rojos: 38 HR Wally Berger - 1930 - Bravos: 38 HR Albert Pujols - 2001 - Cardenales: 37 HR Al Rosen - 1950 - Guardianes: 37 HR Nick Kurtz - 2025 - Atléticos: 36 HR José Abreu - 2014 - White Sox: 36 HR

Números de Munetaka Murakami con White Sox en 2026

La temporada de novato de Munetaka Murakami está siendo histórica en estos momentos. La firma que llevó a cabo Medias Blancas de Chicago es una de las más importantes en sus últimos 10 años. El japonés está respondiendo con un poder impresionante durante lo que va de año.

Números de Murakami en 2026:

- 26 juegos, 90 turnos, 20 anotadas, 23 hits, 11 jonrones, 20 impulsadas, 22 boletos, 36 ponches, .256 PRO, .398 OBP, .622 SLG, 1.020 OPS