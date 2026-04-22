El club de las leyendas: Munetaka Murakami emula a Frank Thomas en Chicago

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Lo que Munetaka Murakami está haciendo en el sur de Chicago no es solo un buen inicio de temporada; es una exhibición de dominio que la Ciudad de los Vientos no presenciaba en más de una década. El antesalista nipón ha logrado combinar un poder descomunal con una paciencia de élite, registrando una estadística que solo los nombres más sagrados de los Medias Blancas han podido ostentar.

Poder y disciplina: Una combinación histórica

En sus últimos 23 compromisos, Murakami acumula más de 9 vuelacercas y 21 bases por bolas. Esta mezcla de "trueno" en el madero y capacidad para negociar boletos lo coloca en un grupo ultra exclusivo de bateadores que han logrado el 9+ HR / 21+ BB en dicho lapso de juegos dentro de la organización.

Antes de la irrupción de Murakami este 2026, los únicos en lograrlo fueron:

Larry Doby (1956): El primer jugador negro en la Liga Americana.

Roy Sievers (1960): Un histórico cañonero de la época.

Dick Allen (1972): Ganador del MVP con Chicago.

Frank Thomas (93, 94, 95, 97, 00): El "Big Hurt" y miembro del Salón de la Fama.

Magglio Ordóñez (2000): El venezolano que marcó una época en el Guaranteed Rate Field.

Jim Thome (2006): Otro inmortal de Cooperstown.

Adam Dunn (2012, 2013): El último en lograrlo antes de la actual campaña.

Siguiendo la sombra del "Big Hurt"

De toda la lista, resalta el nombre de Frank Thomas, quien es el único capaz de repetir esta hazaña en múltiples temporadas. Que Murakami sea mencionado en la misma frase que el "Big Hurt" habla del impacto inmediato que ha tenido el japonés, no solo como un bateador de fuerza, sino como una presencia intimidante que obliga a los lanzadores a otorgarle pasaportes.

A diferencia de otros novatos que suelen ser agresivos en exceso, Murakami ha traído desde la NPB una madurez técnica impecable. Su capacidad para identificar pitcheos fuera de la zona le permite mantener un OBP (porcentaje de embasado) envidiable, mientras que su swing castiga cualquier error por el centro del plato.

Para los White Sox, tener a un jugador capaz de emular registros de Magglio Ordóñez o Jim Thome en su primer año de contrato es la señal definitiva de que la reconstrucción del equipo tiene un nuevo e indiscutible líder.