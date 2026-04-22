MLB: Munetaka Murakami firma récord histórico para jugadores japoneses

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La ofensiva de los Medias Blancas de Chicago atraviesa un momento de alta tensión eléctrica, encabezada por una figura que ha llegado desde Japón para romper récords. Munetaka Murakami ha conectado cuadrangular por cuarto juego consecutivo, consolidando un arranque de temporada que supera incluso los registros iniciales de figuras de la talla de Shohei Ohtani.

El poder de Murakami silencia a los Cascabeles

Durante la jornada del martes, el artillero nipón no perdió el tiempo ante los envíos de Merrill Kelly. En un inicio de partido volátil para el pitcheo de los Cascabeles de Arizona, Murakami se voló la barda para extender su racha activa y alcanzar los nueve cuadrangulares en la presente campaña.

Este batazo no fue un hecho aislado en el encuentro, ya que formó parte de un rally demoledor en los primeros dos episodios. Tras un primer acto de cuatro anotaciones, el segundo inning fue el escenario de una exhibición de poder consecutiva: el cubano Miguel Vargas y el prospecto Colson Montgomery siguieron la estela de Murakami con vuelacercas de larga distancia. Esta combinación de tres bambinazos seguidos sentenció temprano el rumbo del juego a favor de Chicago.

Un récord sin precedentes para el talento japonés

Lo conseguido por Munetaka Murakami en sus primeros 23 juegos en las Mayores no tiene parangón para un jugador nacido en el país del sol naciente. Con sus nueve estacazos, Murakami establece la marca más alta de jonrones para un japonés en ese lapso de encuentros iniciales, dejando atrás la marca de seis que ostentaba Shohei Ohtani.

Superando a las leyendas de Japón en la MLB

Con esta racha de cuatro juegos enviando la pelota a las gradas, Murakami se une a un selecto grupo integrado únicamente por Shohei Ohtani y Seiya Suzuki como los únicos jugadores nacidos en Japón que han logrado jonronear en cuatro encuentros consecutivos en la historia de la MLB.

Si Murakami logra conectar un nuevo cuadrangular, alcanzará la cifra de cinco partidos seguidos con jonrón, igualando el récord histórico de la franquicia de los Medias Blancas.

Los nombres ilustres en la lista de Chicago

De lograr la hazaña, el japonés inscribirá su nombre junto a leyendas de la organización que lograron la marca de cinco juegos: