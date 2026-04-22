MLB: Elly De La Cruz domina a los zurdos y lidera el ataque de los Rojos

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Elly De La Cruz protagonizó una jornada ofensiva sobresaliente en la reciente victoria de los Rojos de Cincinnati por 12-6 sobre los Rays de Tampa Bay. El campocorto de 24 años mostró una versión implacable frente a los lanzadores zurdos, un aspecto de su juego que ha experimentado una evolución notable durante la presente temporada.

Ajustes clave ante el pitcheo zurdo

La capacidad de De La Cruz para conectar contra lanzadores de su misma mano ha sido una de las notas positivas más relevantes para el equipo de Ohio. Con sus dos cuadrangulares del martes, el dominicano igualó la cifra total de jonrones que registró frente a serpentineros zurdos durante toda la temporada anterior, demostrando que los ajustes realizados en su mecánica de bateo están dando resultados inmediatos.

Durante el enfrentamiento ante los Rays, el jugador capitalizó cada oportunidad. En el primer episodio, castigó al abridor Steven Matz con un vuelacercas que marcó el ritmo del encuentro. Posteriormente, en la novena entrada, volvió a desaparecer la pelota ante los lanzamientos del jugador de posición Ben Williamson. Con esta actuación, De La Cruz consiguió su primer juego de múltiples jonrones en lo que va de año, consolidando su estatus como una pieza central en la alineación de los Rojos.

Además de sus dos cuadrangulares, terminó la jornada con un registro de 6-3, añadiendo cinco carreras impulsadas y una base robada. En el séptimo capítulo, contribuyó con un sencillo productor que amplió la ventaja de Cincinnati a nueve anotaciones, despejando cualquier duda sobre el desenlace del partido.

Los números acumulados por el infielder en este inicio de calendario son contundentes. En apenas 24 encuentros disputados, acumula ocho cuadrangulares y seis bases robadas, confirmando su proyección como una de las figuras más completas y productivas dentro del circuito.