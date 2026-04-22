MLB: Tres ases venezolanos vuelven a la lomita con estos números

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Nota de Nelson Contreras | @nelsoncon2020

El venezolano Ranger Suárez, de los Medias Rojas de Boston, rivalizará hoy contra el estelar Max Fried (Yankees de Nueva York) en lo que se considera será uno de los grandes duelos de lanzadores de la presente temporada.

Pero no todo queda allí, ya que otros dos serpentineros criollos también estarán en acción: Eduardo Rodríguez (Cascabeles de Arizona) y el veterano Martín Pérez (Bravos de Atlanta) subirán al montículo en busca de nuevas victorias para sus conjuntos.

Ranger se recuperó

Para el nativo de Pie de Cuesta en el estado Lara, no podía ser mejor la oportunidad de mostrar su potencial en la lomita que enfrentarse a los Yankees y especialmente contra Max Fried uno de los mejores lanzadores de la presente temporada.

Suárez tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 2.35 y 8 ponches en 3 apariciones (incluyendo aperturas) en su carrera contra los New York Yankees, que le pegaron a Boston un blanqueo de 4-0 en el primer duelo de la serie que se disputó la noche de este martes.

El pasado 11 de este mes estuvo en el montículo por espacio de seis episodios contra los Cardenales de San Luis a los que solo les permitió tres hits, sin carreras limpias, para llevarse la victoria. Luego el 17 de abril permaneció en el box por 8 episodios contra los Tigres de Detroit, aceptando solo 2 cohetes, pero se fue sin decisión.

Ahora viene a gestionar otro lauro para los Medias Rojas, equipo que esta campaña no ha logrado triunfos consecutivos. Max Fried tiene registro de 2-1 y 2.97 de efectividad en 39.1 innings lanzados.

Eduardo Rodríguez se medirá a Medias Blancas de Chicago. Tiene marca de un triunfo sin reveses y EFE de 1.96. En su última salida contra Baltimore permitió 4 rayitas en 5.0 episodios y se fue sin decisión.

Finalmente, Martín Pérez (1-1, 2.21) irá al montículo a ratificar sus progresos. El nativo de la ciudad de Guanare será el encargado de mantener amarrados los bates de Nacionales de Washington.

Pérez viene de estar en la lista de waivers la semana pasada, pero la suerte le dio un espaldarazo para que los Bravos lo volvieran a poner en la rotación. El venezolano les respondió con una salida impecable en el triunfo contra los Filis de 9-0, retiró a 11 de los últimos 13 bateadores que enfrentó y limitó a los Filis a solo cuatro hits. El veterano de 35 años ha sido efectivo en sus primeras cuatro presentaciones de la temporada.