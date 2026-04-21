MLB: José Altuve es el tercer pelotero de los Astros de Houston que llega a esta histórica cifra

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Las historias de One Man Club en la MLB son muy pocas. Sin embargo, José Altuve está protagonizando uno de esos momentos únicos y llenos de lealtad en el beisbol, ya que su carrera profesional no ha sufrido ningún cambio desde el 2011 cuando debutó en las Grandes Ligas con los Astros de Houston.

Desde entonces, el venezolano no ha parado de conquistar distintas proezas con ese uniforme, desde récords de franquicia hasta anillos de Serie Mundial. Y es que ahora, con 35 años de edad, todavía le queda un largo camino por delante para terminar de consolidar su nombre en lo más alto de la organización.

Altuve y una cifra redonda especial con Houston

Para el compromiso de este martes, José Altuve y los Astros de Houston visitan el Progressive Field para medirse a los Guardianes de Cleveland. Pero si bien se trata de un juego más en el calendario de esta temporada 2026, para el venezolano es una cifra tanto histórica como especial.

Y es que Astro Boy llegó a los 2.000 juegos disputados en Grandes Ligas, convirtiéndose de esa manera en el tercer pelotero del conjunto de Houston que alcanza dicha cifra, solo superado por Jeff Bagwell (2.150) y Craig Biggio (2.850).

Foto: Baseball Reference

Vale mencionar que a lo largo de su trayectoria, Altuve también luce en el tercer lugar histórico de la franquicia con el mejor promedio (.303), en carreras anotadas (1.253), dobles (461), y bases robadas (361); mientras que es cuarto en jonrones (258); y quinto en carreras impulsadas (897).