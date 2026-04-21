MLB: Campeón de la Serie Mundial pide el regreso de Oswaldo Guillén a las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

A principios del mes de abril, las Medias Blancas de Chicago anunciaron que Oswaldo Guillén recibirá un sentido homenaje por su trayectoria dentro de la organización y, a su vez, le retirarán su número 13 en una ceremonia que se celebrará el próximo 8 de agosto.

Como muchos recuerdan, el venezolano se estrenó como manager en las Grandes Ligas en la temporada 2004, y al año siguiente conquistó la Serie Mundial con el conjunto de Chicago. Allí, entre tantos peloteros que llevó a la gloria, resaltó el nombre de Scott Podsednik.

Justamente, el jardinero norteamericano, quien es uno de los embajadores de las Medias Blancas, se encargó de darle la noticia a Ozzie en plena transmisión televisiva, lo que derivó en un momento único y especial para ambas figuras.

El guiño a un posible regreso de Ozzie a la MLB

Durante una entrevista para MLB.com, Podsednik relató cómo vivió esos momentos previos a darle la noticia a Oswaldo Guillén, además que también compartió algunos recuerdos de aquella Serie Mundial 2005 que conquistó junto al venezolano con Chicago.

Pero más allá de eso, lo que verdaderamente resaltó de todas sus declaraciones tuvo que ver con unas palabras especiales hacia su antiguo manager, ya que aseguró que "el beisbol necesita a un hombre como Ozzie".

"Soy muy afortunado y estoy agradecido de haber podido jugar bajo su tutela, de haber podido ver de qué está hecho. Y diré esto directamente: el beisbol necesita a un hombre como Ozzie de vuelta, un hombre con su carácter y su conocimiento. Su familia puede que diga lo contrario, pero me encantaría volver a ver a Ozzie Guillén como manager", señaló Podsednik.

Por lo pronto, el venezolano solo ejerce funciones de analista de televisión para las Medias Blancas de Chicago, en la cadena CHSN (Chicago Sports Network). Además, el manager del equipo, Will Venable, está en su segunda temporada al mando y hasta ahora los mantiene en el cuarto lugar de la División Central de la Liga Americana.