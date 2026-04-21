MLB: Salvador Pérez da señales de vida y logra esta hazaña por primera vez en 2026

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Luego de un muy buen año ofensivo en 2025, Salvador Pérez ha tenido problemas de momento para intentar replicar ese rendimiento en sus primeros juegos de 2026. El careta de los Reales de Kansas City ha mostrado flashes de lo que ha hecho durante tantos años en Las Mayores, pero no ha logrado conseguir la consistencia que se espera.

Después de 22 compromisos disputados en lo que va de zafra, "Salvy" batea para tan solo .176 de promedio, además de .526 de OPS, con tres batazos de vuelta completa y solo seis carreras impulsadas, números que no le hacen justicia al enorme talento que posee el criollo.

Sin embargo, Salvador Pérez es un bateador más que comprobado en el alto nivel, y este lunes 20 de abril demostró nuevamente que no ha perdido la capacidad de responder cuando es requerido. El venezolano vivió una muy buena jornada ofensiva ante Baltimore, una de las mejores de 2026, para así empezar a dar señales de vida.

Salvador Pérez y su noche ante Orioles

El Kauffman Stadium fue escenario de un verdadero juegazo entre Orioles de Baltimore y Reales de Kansas City, en el que los oropéndolas se impusieron por pizarra de 7-5 en 12 entradas. En este enfrentamiento, Salvador Pérez consiguió su primer compromiso con al menos tres imparables de 2026, al irse de 6-3.

Y es que, en efecto, el nacido en Valencia no lograba un juego con tres hits desde el pasado 9 de julio de 2025, cuando se fue de 4-3 con par de cuadrangulares ante los Piratas de Pittsburgh, en un duelo que culminó con victoria para Kansas City por pizarra de 4-3.

En general, se puede decir que la temporada de Salvador Pérez no está siendo buena con el madero, sin embargo, jornadas como la de este lunes pueden servir para que consiga su ritmo y apunte alto, tal y como lo hizo en 2025, cuando despachó 30 cuadrangulares e impulsó 100 carreras.