MLB: Maikel García le da un impulso a sus números con una jornada brillante

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Luego de ser el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Beisbol de 2026 con Venezuela, Maikel García llegó a la temporada 2026 de las Grandes Ligas con una misión bastante clara: mantener el buen ritmo mostrado y afianzarse nuevamente como uno de los mejores antesalistas de todo el beisbol.

El criollo viene de una gran campaña en 2025, en la que logró dejar promedio de .286, OPS de .800, y además, convertirse en el primer venezolano en ganar el Guante de Oro como tercera base. Con estos logros a sus espaldas, no cabe duda de que las expectativas que tiene puestas sobre sus hombros para esta zafra son enormes.

De momento, el inicio de la temporada de la Gran Carpa ha estado lleno de altibajos a la ofensiva para Maikel García, sin embargo, este lunes 20 de abril logró una muy buena jornada ante Baltimore, para ayudar a que sus números tomen un nuevo impulso y se acerquen más a lo que se espera de él.

Maikel García con jornada positiva

Kansas City cayó este lunes 20 de abril ante Orioles de Baltimore en el Kauffman Stadium, en uno de los compromisos más increíbles en lo que va de año. Eso sí, a pesar de la derrota, Maikel García pudo sacar conclusiones más que positivas en lo individual de este duelo.

El venezolano conectó nada más y nada menos que tres imparables en seis turnos consumidos, para subir su promedio de bateo de .256 a .272, y su OPS de .718 a .735. Además, el "Barrendero" llegó a 25 inatrapables en lo que va de campaña, para convertirse en líder de esta estadística entre venezolanos, igualado con José Altuve y Luis Arráez.

Además, Maikel García sigue totalmente inspirado en el apartado defensivo del juego, y ya acumula cuatro carreras salvadas a la defensiva, para mantenerse como el mejor antesalista de la Liga Americana. Un inicio que poco a poco toma fuerza para el criollo.