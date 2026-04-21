MLB: Brayan Rocchio inspirado con el bate tras increíbles números en Cleveland

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El nombre de Brayan Rocchio está retumbando en todo Cleveland, donde se ha consolidado como uno de los bateadores más calientes en las presentaciones recientes en esta temporads de las Grandes Ligas. Aunque no pudo evitar el revés de su equipo, el campocorto ligó perfecto con tres indiscutibles en la jornada de este lunes ante Houston Astros.

Tras su desempeño contra los siderales en Progressive Field, el pelotero venezolano se ha convertido en una de las grandes sensaciones recientes de los Cleveland Guardians, mostrando un nivel ofensivo impresionante que lo tiene completamente encendido. En su más reciente actuación se fue de 3-3, sumando a una racha donde ha sido protagonista constante con el madero.

Su producción en los últimos días habla por sí sola: de 4-3 con tres carreras impulsadas y un doble, seguido de un juego de 3-1 con jonrón y tres impulsadas. Además, acumula siete juegos consecutivos conectando hits (25-12, .480), elevando su promedio de .170 a .286, una muestra clara de su gran momento y evolución en la temporada.

Brayan Rocchio tuvo el batuta con Cleveland Guardians

Rocchio ha mostrado la caballería en su máximo expresión en esta primera mitad de la campaña, donde presenta promedio al bate de .522, dos cuadrangulares, ocho remolcadas, cuatro anotadas, 12 hits, .560 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging .870 en 23 apariciones al plato.

En líneas generales, el torpedero acumula average de .286, tres vuelacercas, 14 impulsadas, nueve anotadas, 20 imparables, .390 de OBP y un OPS de .847 en 23 juegos disputados.