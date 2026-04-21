MLB: Mira cómo quedaron los resultados en el inicio de la quinta semana

Durante este lunes, 20 de abril, comenzó la quinta semana de la campaña 2026 en el mejor beisbol del mundo y como siempre, repasaremos cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.
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10 desafíos se llevaron a cabo y es pelotero más sobresaliente en esta jornada, fue el venezolano Miguel Rojas quien conecta su primer cuadrangular del torneo y además, alcanzó su indiscutible número 1,000 en su carrera, en una zafra que está significando la última para él como profesional.
Resultados de la jornada de hoy
- Tigres de Detroit 6-8 Medias Rojas de
- Astros de Houston 9-2 Guardianes de Cleveland
- Cardenales de San Luis 3-5 Marlins de Miami
- Rojos de Cincinnati 6-1 Rays de Tampa Bay
- Bravos de Atlanta 9-4 Nacionales de Washington
- Phillies de Philadelphia 1-5 Cachorros de Chicago
- Dodgers de Los Angeles 12-3 Rockies de Colorado
- Orioles de Baltimore 7-5 Reales de Kansas City
- Azulejos de Toronto 5-2 Angelinos de Anaheim
- Atléticos de Oakland 6-4 Marineros de Seattle.