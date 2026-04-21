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MLB: Mira cómo quedaron los resultados en el inicio de la quinta semana

Miguel Rojas tuvo una jornada especial en la que estuvo incluido un cuadrangular 

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Meridiano

Martes, 21 de abril de 2026 a las 12:26 am
MLB: Mira cómo quedaron los resultados en el inicio de la quinta semana
FOTO: CORTESÍA
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Durante este lunes, 20 de abril, comenzó la quinta semana de la campaña 2026 en el mejor beisbol del mundo y como siempre, repasaremos cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

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10 desafíos se llevaron a cabo y es pelotero más sobresaliente en esta jornada, fue el venezolano Miguel Rojas quien conecta su primer cuadrangular del torneo y además, alcanzó su indiscutible número 1,000 en su carrera, en una zafra que está significando la última para él como profesional.

Resultados de la jornada de hoy

- Tigres de Detroit 6-8 Medias Rojas de 

- Astros de Houston 9-2 Guardianes de Cleveland 

- Cardenales de San Luis 3-5 Marlins de Miami 

- Rojos de Cincinnati 6-1 Rays de Tampa Bay 

- Bravos de Atlanta 9-4 Nacionales de Washington 

- Phillies de Philadelphia 1-5 Cachorros de Chicago 

- Dodgers de Los Angeles 12-3 Rockies de Colorado 

- Orioles de Baltimore 7-5 Reales de Kansas City 

- Azulejos de Toronto 5-2 Angelinos de Anaheim 

- Atléticos de Oakland 6-4 Marineros de Seattle.

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