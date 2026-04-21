MLB: Mira cómo quedaron los resultados en el inicio de la quinta semana

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Durante este lunes, 20 de abril, comenzó la quinta semana de la campaña 2026 en el mejor beisbol del mundo y como siempre, repasaremos cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

10 desafíos se llevaron a cabo y es pelotero más sobresaliente en esta jornada, fue el venezolano Miguel Rojas quien conecta su primer cuadrangular del torneo y además, alcanzó su indiscutible número 1,000 en su carrera, en una zafra que está significando la última para él como profesional.

Resultados de la jornada de hoy

- Tigres de Detroit 6-8 Medias Rojas de

- Astros de Houston 9-2 Guardianes de Cleveland

- Cardenales de San Luis 3-5 Marlins de Miami

- Rojos de Cincinnati 6-1 Rays de Tampa Bay

- Bravos de Atlanta 9-4 Nacionales de Washington

- Phillies de Philadelphia 1-5 Cachorros de Chicago

- Dodgers de Los Angeles 12-3 Rockies de Colorado

- Orioles de Baltimore 7-5 Reales de Kansas City

- Azulejos de Toronto 5-2 Angelinos de Anaheim

- Atléticos de Oakland 6-4 Marineros de Seattle.