¿Cómo tomó Roger Cedeño el récord de bases robadas para un venezolano en MLB de Ronald Acuña Jr.?

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Velocidad, contacto y destreza son tres cualidades que definen no solo a Ronald Acuña Jr. en la actualidad, sino también a Roger Cedeño hace más de un par de décadas atrás. Justamente, estas dos figuras venezolanas tienen en común que sus nombres están en lo más alto cuando se habla de bases robadas en la MLB.

Cedeño disfrutó el momento de Acuña

En la temporada 1999, durante su primer año con el uniforme de los Mets de Nueva York, el exgrandeliga dejó la vara altísima para cualquier pelotero venezolano al robarse 66 almohadillas. Pero no fue sino hasta 2023 cuando el récord se rompió con las 73 que estafó el de La Sabana.

Para Roger Cedeño, aquella proeza que había logrado no la dimensionó en su momento, y fue gracias al mismo Ronald Acuña Jr. que entró en razón de la magnitud de su propia hazaña.

"Cuando comienzo a ver a (Ronald) Acuña llegando a mi récord de bases robadas, en mi cerebro me dije: 'guao, ¿yo me robé más de 50 bases en las Grandes Ligas en una temporada?'. Ahí fue cuando entré en razón de que había hecho algo importante", comentó durante su entrevista en el podcast Pura Bulla.

Luego complementó: "¿Qué tenía yo que perder? Yo estaba disfrutando del momento. Yo le rompí el récord [de bases robadas en los Mets] a Mookie Wilson, y el propio Mookie me ayudó a hacerlo. El beisbol está para todos".

Roger Cedeño disputó 11 temporadas en Grandes Ligas y en total se robó 213 bases. Por su parte, Ronald Acuña Jr. está en su novena zafra y ya acumula 209 almohadillas estafadas.