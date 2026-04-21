MLB: Ronald Acuña Jr. recibe fuerte pelotazo y abandona el juego por aparente lesión

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La victoria de los Bravos de Atlanta por 9 a 4 sobre los Nacionales de Washington, durante este lunes, pasó a un segundo plano luego de un inconveniente que sufrió Ronald Acuña Jr. tras un pelotazo.

Todo sucedió a la altura del sexto inning. Allí, el abridor Jake Irvin le envió una recta muy pegada que impactó en la mano izquierda. Si bien el venezolano se mantuvo sobre el terreno de juego, lo que le permitió posteriormente anotar la cuarta carrera de su equipo, el manager Walt Weiss optó por reemplazarlo a la defensiva en la parte baja de esa entrada.

Pero eso no fue todo. Y es que hay que mencionar que en su turno anterior, en el cuarto capítulo, también terminó golpeado por Irvin, solo que a la altura del codo. Al final ligó de 1-0 con dos pelotazos y una carrera anotada.

Nada grave para Acuña

Una vez finalizó el compromiso, el conjunto de Atlanta informó que los Rayos X que le hicieron a Ronald Acuña Jr. resultaron negativos y que no tiene fractura. Ante esto, su estatus es día a día.