MLB: Ronald Acuña Jr. sorprende a esta pequeña fanática con gran regalo

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Ronald Acuña Jr. es uno de los peloteros mejores pagados de las Grandes Ligas entre los venezolanos y, cada vez que puede, demuestra que su corazón es más grande que cualquiera cantidad de dinero que pueda haber en su cuenta. Otro gran ejemplo de ello, se evidenció este lunes, cuando le envió un gran detalle a una pequeña fanática.

Aunque generalmente, el venezolano ayuda a muchas personas sin difundirlo por las redes sociales, en esta ocasión se trata de la hija de la creadora de contenido venezolana Ismairy Hernández, la niña que se hizo viral en un video mostrando su admiración hacia Ronald Acuña.

La pequeña fanática de Ronald Acuña Jr.

Hace algunos días, se difundieron unas imágenes donde esta pequeña fanática estaba viendo el juego de la final de Venezuela en el Clásico por la televisión y lo primero que observa es cuando enfocan al "Abusador" en la pantalla.

"Mira Ronald Acuña. Aparece Ronald Acuña ¿Verdad que aparece Ronald Acuña?", repite la niña brincando de felicidad por ver a su ídolo en la televisión y por eso, su reacción llegó a los ojos del bigleaguer y campeón del mundo.

Ronald Acuña Jr la da este detalle su pequeña fanática

Por esa razón, con la ayuda de algunos creadores de contenido como "Malave", Acuña decidió sorprender este lunes a la niña en su casa, tras hacerle una videollamada. Imágenes que fueron compartidas por Marvin Mijares en su cuenta de X.

FOTO: Samuel Mijares

Pero no solamente eso, el jardinero venezolano le envió una bicicleta a su pequeña fanática como muestra de cariño por todo lo que lo admira la niña y una camisa de obsequio con su apellido, demostrando una vez más su nobleza como persona más allá del terreno de juego.

FOTO: Samuel Mijares.