LVBP: Roger Cedeño: "Le debo mucho a la fanaticada de los Leones"

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Roger Cedeño es uno de los tantos peloteros que, luego de años de retirado, todavía siente una enorme afinidad por los Leones del Caracas. Y es que a lo largo de su trayectoria como profesional, tanto la organización capitalina como los propios fanáticos jugaron un papel fundamental durante sus inicios en la pelota.

Para Cedeño, no hay nada como Caracas

En una reciente entrevista para el podcast Pura Bulla, el nacido en Valencia dejó bien en claro que su etapa en Caracas lo fue todo, y que en caso de volver a nacer le encantaría defender el uniforme de los melenudos nuevamente. Ese sentimiento, sin duda, lo sitúan como uno de los jugadores con más sentido de pertenencia hacia el equipo.

"Si volviera a nacer me gustaría jugar nuevamente en Caracas. Le debo mucho a la fanaticada de los Leones, porque me brindaron el apoyo y la oportunidad de ir a Ligas Menores con mucho afecto. Eso me elevó a un gran nivel", señaló.

Como algunos recordarán, Roger Cedeño conquistó el premio al Novato del Año por allá en la temporada 1992-1993 de la LVBP, ganándole la carrera incluso a su compañero de equipo Bob Abreu. Desde entonces, todo su enfoque en el torneo venezolano pasó exclusivamente por los Leones, a quienes les regaló su fidelidad por muchos años.

"Algo que me hace sentir muy bien es que nunca me puse otra camiseta que no fuera de los Leones. El beisbol es un negocio y es normal vestir otras camisetas, pero eso me hace sentir muy bien porque no me hubiese gustado usar otro uniforme", confesó el expelotero.

Finalmente, Cedeño también destacó durante el podcast que la afición venezolana es la mejor y más apasionada del beisbol, esto luego de lo visto en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Incluso, enfatizó que la más especial de todas en la LVBP es la de los Leones del Caracas.

"Para cualquier pelotero venezolano, no hay nada mejor que regresar a casa, con tu familia, y sentir la satisfacción de haber hecho algo para ellos (…) El mejor fanático del mundo del beisbol es el de Venezuela, en especial el de los Leones del Caracas", finalizó.