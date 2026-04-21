MLB: Estos son los duelos a disputarse este martes 21 de abril

Luego de una jornada reducida a 10 desafíos, este martes, 21 de abril, todas las organizaciones vuelven a la acción y por lo tanto, es importante divisar qué equipos se enfrentarán y a partir de qué hora, para que puedas hacerle seguimiento a tu novena favorita.
Los desafíos comenzarán a partir de las 6:10 p.m. en esta ocasión y varios lanzadores latinos están pautados para abrir, incluyendo a los venezolanos Jesús Luzardo y Keider Montero.
El juego más interesante de la jornada, se disputará en el Fenway Park, estadio donde chocarán los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston.
Juegos para hoy en la MLB:
- Astros de Houston (Ryan Weiss) vs Guardianes de Cleveland (Parker Messick) 6:10 p.m.
- Rojos de Cincinnati (Chase Burns) vs Rays de Tampa Bay (Steven Matz) 6:40 p.m.
- Cerveceros de Milwaukee (Kyle Harrison) vs Tigres de Detroit (Keider Montero) 6:40 p.m.
- Cardenales de San Luis (Dustin May) vs Marlins de Miami (Chris Paddack) 6:40 p.m.
- Bravos de Atlanta (Reynaldo López) vs Nacionales de Washington (Foster Griffin) 6:45 p.m.
- Yankees de Nueva York (Luis Gil) vs Medias Rojas de Boston (Connerly Early) 6:45 p.m.
- Mellizos de Minnesota (Simeon Woods Richardson) vs Mets de Nueva York (Nolan McLean) 7:10 p.m.
- Orioles de Baltimore (Shane Baz) vs Reales de Kansas City (Kris Bubic) 7:40 p.m.
- Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) vs Cachorros de Chicago (Shota Imanaga) 7:40 p.m.
- Piratas de Pittsburgh (Carmen Mlodzinski) vs Rangers de Texas (Kuman Rocker) 8:05 p.m.
- Padres de San Diego (Randy Vasquez) vs Rockies de Colorado (por definir) 8:40 p.m.
- Azulejos de Toronto (Patrick Corbin) vs Angelinos de Anaheim (Jack Kochanowicz) 9:38 p.m.
- Atléticos de Oakland (Jacob López) vs Marineros de Seattle (Luis Castillo) 8:40 p.m.
- Medias Blancas de Chicago (Sean Burke vs Cascabeles de Arizona (Merrill Kelly) 9:40 p.m.
- Dodgers de Los Angeles (Yoshinobu Yamamoto) vs Gigantes de San Francisco (Landen Rouff) 9:45 p.m.