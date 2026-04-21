MLB: Miguel Rojas se va para la calle y alcanza su hit 1000 de por vida en una jornada especial

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En la quinta semana de la temporada 2026 de las Grandes Ligas los peloteros venezolanos comenzaron encendidos y uno de los que registró una jornada inolvidable en apenas sus dos primeros turnos, fue Miguel Rojas.

El venezolano se fue para la calle en su primer turno, participando en un "back to back". Mientras que en la segunda aparición al plato, conectó su indiscutible número 1,000 de por vida en Las Mayores, otro registro importante en su carrera.

Miguel Rojas se vuela la barda

Max Muncy se encargó de empatar el duelo tras ganarle la batalla zurdo contra zurdo a José Quintana en el segundo episodio, sacándole un slurve por todo el jardín derecho.

Ese bambinazo fue seguido de un estacazo de vuelta completa de Miguel Rojas, quien castigó una recta en cuenta de 1-0, para voltear la pizarra a favor de su novena 2 carreras por 1 y quedar a tiro del millar de incogibles.

Así llega el millar de imparables para Miguel Rojas

Esta campaña ya era especial, para el infielder venezolano porque se trata de la última en su carrera profesional y ahora, el valor será aún mayor, debido a que se retirará siendo de los peloteros que conectaron 1,000 o más incogibles en su trayectoria en la MLB. Además, le dio un regalo a su padre de aquí al cielo, quien falleció en días recientes.

Ese número redondo en hits llegó con un sinker, el cual "Miggy-Ro" supo "pulear" muy bien, para conectar un sencillo entre el tercera base y el campocorto. Una pelota que se guardó para coleccionar, tras vivir ese momento sumamente especial para un pelotero.

Desde la marca Meridiano le enviamos un mensaje de felicitaciones y nos sentimos orgullosos de lo que ha hecho Rojas en Las Mayores, dejando a Venezuela bien en alto.