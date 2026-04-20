MiLB: el MVP de la final de la LVBP empezó encendido en su regreso al beisbol organizado

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Una de las mejores noticias para Leandro Cedeño en su regreso a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue que su rendimiento lo ayudó también a volver al beisbol organizado y en sus primeros desafíos oficiales, empezó completamente encendido con el madero.

El slugger venezolano quedó campeón con los Navegantes del Magallanes, consagrándose como Jugador Más Valioso de la final y posteriormente, se tomó unos días de descanso, para llegar a tono a su ingreso con Padres de San Diego, el equipo que le dio la oportunidad en el sistema de MLB.

Leandro Cedeño inició su andar de forma explosiva

Aunque todavía no ha conectado su primer bambinazo, el derecho venezolano ha estado muy "caliente" tras batear para .353 y exhibir un OPS de .862 en sus primeros cinco compromisos de la campaña.

Cedeño, ha conectado seis indiscutibles en 17 apariciones al plato. Además, acumula un par de carreras remolcadas, adaptándose bastante bien en su segunda experiencia en el beisbol organizado con 27 años.

¿Podrá escalar rápidamente Leandro Cedeño en Ligas Menores?

Aunque el venezolano tiene poca experiencia en Triple A, donde ha jugado solamente 14 desafíos (2022), todo parece indicar que de continuar con ese rendimiento, podrá escalar rápidamente.

Solo falta que comience a llegar los acostumbrados batazos de poder, para el poderoso derecho venezolano, quien ha demostrado ser un bateador con herramientas para embasarse y también para conectar la bola con mucha fuerza.