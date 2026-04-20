Edwin Díaz a la lista de lesionados: un duro golpe para el bullpen de los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

El bullpen de los Dodgers de Los Ángeles ha recibido un impacto directo en su estructura. El club anunció este lunes que su cerrador estelar, Edwin Díaz, ha sido enviado a la lista de lesionados de 15 días debido a la presencia de fragmentos óseos sueltos en su codo derecho. Esta noticia confirma los temores que surgieron tras su reciente y preocupante descenso de rendimiento.

Una recta que perdió el "fuego"

Las señales de alarma se encendieron durante la jornada del domingo frente a los Rockies de Colorado. Díaz, cuya principal arma ha sido históricamente una recta fulminante, vio cómo su velocidad caía drásticamente hasta situarse apenas por encima de las 90 millas por hora.

En dicha presentación, el lanzador puertorriqueño no logró retirar a un solo bateador, marcando su primera aparición en nueve días. Este bajón físico explica, en gran medida, la crisis de efectividad que atraviesa: en sus últimas dos salidas, ha permitido seis carreras limpias y siete imparables, otorgando además tres boletos en un tramo donde apenas pudo recetar dos ponches.

Un inicio de temporada para el olvido

La presión sobre Díaz es alta, considerando que se unió a la organización de Los Ángeles mediante un lucrativo contrato de tres años y 69 millones de dólares durante la pasada agencia libre. Sin embargo, los números en este arranque de campaña no han respaldado la inversión:

Efectividad: 10.50

WHIP: 2.33

Salvamentos: 4 (en 6 entradas lanzadas)

El diagnóstico de los fragmentos óseos (comúnmente conocidos como "ratones articulares") suele requerir un periodo de reposo y, en ocasiones, una limpieza quirúrgica, lo que pone en duda qué tan rápido podrá recuperar su forma óptima.

El movimiento en la plantilla

Para cubrir la vacante en el roster activo, los Dodgers han convocado al lanzador zurdo Jake Eder. El joven prospecto tendrá la difícil tarea de integrarse a un cuerpo de relevistas que ahora deberá reconfigurarse para cubrir las entradas finales mientras su cerrador de lujo busca sanar.

Este movimiento obliga al mánager a buscar alternativas para el noveno episodio, donde nombres como Evan Phillips podrían retomar protagonismo temporalmente.