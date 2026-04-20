José Ramírez y Nico Hoerner: los rostros del éxito semanal en las Grandes Ligas

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La Major League Baseball (MLB) reafirmó este lunes que la excelencia tiene nombre y apellido. Al anunciar a los ganadores del premio Jugador de la Semana, los reflectores se centraron en dos figuras determinantes: el antesalista dominicano de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, y el segunda base de los Cachorros de Chicago, Nico Hoerner.

El "Eterno" José Ramírez dicta cátedra en la Americana

No es casualidad que José Ramírez sea considerado uno de los jugadores más infravalorados y, a la vez, más constantes del negocio. El infielder dominicano se llevó el galardón en la Liga Americana por novena ocasión en su carrera, tras firmar una semana que parece sacada de un videojuego.

En un lapso de siete encuentros, Ramírez castigó al pitcheo rival con ocho imparables en 22 turnos, dejando un robusto promedio de .364. Pero su impacto no se limitó al contacto: conectó un doble, cuatro cuadrangulares, remolcó cinco carreras y anotó en nueve ocasiones.

Lo más impresionante de su actuación fue su capacidad para estar en base y su agresividad en las almohadillas. Registró un porcentaje de embasarse (OBP) de .533 y un slugging de .955, liderando a todas las Grandes Ligas en OPS con un astronómico 1.488. Además, sus cinco bases robadas y ocho boletos negociados demuestran que, cuando no está sacando la bola del parque, está creando caos en los senderos.

Nico Hoerner: El motor de los Cachorros en el "Viejo Circuito"

Por otro lado, en la Liga Nacional, Nico Hoerner alzó la mano para recordar por qué es una de las piezas fundamentales en el esquema de los Cubs. El camarero fue el motor ofensivo de Chicago, destacando especialmente por su capacidad para traer corredores al plato.

Hoerner dejó un promedio de .346 (producto de 9 hits en 26 turnos), sumando dos vuelacercas y liderando la semana en el departamento de remolcadas con 11 carreras impulsadas. Su línea ofensiva se completó con un slugging de .577 y un OBP de .377.

Más allá de los números, la actuación de Hoerner llega en un momento crucial para su equipo, aportando no solo su habitual defensa de élite, sino un bate oportuno que fue capaz de definir juegos bajo presión.

El impacto en sus equipos

Estas actuaciones no solo son logros individuales; son el combustible que mantiene a Cleveland y Chicago en la pelea. Mientras Ramírez sigue cementando su legado como uno de los mejores dominicanos en la historia reciente de la liga, Hoerner se consolida como un líder joven capaz de cargar con el peso ofensivo de una franquicia histórica.