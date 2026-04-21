Francisco Lindor ante la debacle de los Mets: "Tenemos que salir y lograrlo"

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La paciencia en Nueva York se agota al mismo ritmo que caen las victorias. Tras sufrir una dolorosa derrota en entradas extra este domingo, los Mets de Nueva York han alcanzado una cifra crítica: once derrotas consecutivas. Se trata de la racha negativa más extensa para la franquicia desde el lejano 2004, una situación que ha puesto a prueba el liderazgo de su capitán, Francisco Lindor.

A pesar del panorama desolador, el campocorto puertorriqueño mantiene su respaldo a la directiva, aunque con un matiz de urgencia. "Tenemos un equipo formidable. David Stearns (presidente de operaciones) armó un buen grupo, pero esto demuestra que, en realidad, a nadie le importa el nombre en la camiseta", declaró Lindor a SNY. "Tenemos que salir ahí y cumplir; en la última semana y media, simplemente no lo hemos hecho".

Preparados para el juicio de la grada

"Se va a poner muy ruidoso", admitió Lindor sobre el ambiente que esperan en casa. El "Shortstop" sabe que la exigencia del fanático neoyorquino no perdona rachas de dos dígitos. "Todos aquí lo sabemos; simplemente tenemos que mantenernos unidos, ser nosotros mismos y pelear para salir de este hoyo".

Con una rotación que ha mostrado destellos, pero un relevo que ha fallado en momentos clave, los Mets necesitan urgentemente una victoria que detenga la hemorragia antes de que la temporada 2026 se les escape de las manos antes de llegar a mayo. El último duelo en Wrigley Field fue un reflejo fiel de su temporada: una ventaja mínima desperdiciada en el último suspiro.

El cerrador estelar Devin Williams, una de las piezas centrales adquiridas en la agresiva reestructuración del equipo, no pudo cerrar la puerta en la novena entrada. Un doble remolcador de Michael Conforto empató el encuentro, y más tarde, un elevado de sacrificio de Nico Hoerner en el décimo inning selló el triunfo para Chicago.

"Estoy muy decepcionado", confesó Williams tras el encuentro. "Me entregaron la ventaja y mi trabajo es mantenerla. Cometí un error y hoy nos costó el partido".

El peso de una renovación que no arranca

Lo que más desconcierta a la afición de Queens es que esta crisis llega tras un invierno de cambios radicales. Los Mets (7-15) ocupan el sótano de la División Este de la Liga Nacional a pesar de haber renovado casi por completo su núcleo, sustituyendo a figuras históricas como Pete Alonso y Edwin Díaz por una constelación de estrellas que incluye a Bo Bichette, Marcus Semien, Luis Robert Jr. y Freddy Peralta.

Sobre el papel, Nueva York debería ser un contendiente al título, pero la química en el terreno parece no haber cuajado. Lindor es consciente de que el regreso al Citi Field este martes para enfrentar a los Mellizos de Minnesota será hostil.