¿Justicia o privilegio? Craig Counsell cuestiona el "efecto Ohtani" en el roster de los Dodgers

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En el béisbol moderno, donde cada brazo en el bullpen vale oro, tener un lanzador extra puede ser la diferencia entre una victoria y una derrota por fatiga. Por eso, el mánager de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell, no ha ocultado su desconcierto ante lo que considera una ventaja injusta para los Dodgers de Los Ángeles: la capacidad de cargar con 14 lanzadores, desafiando el límite estándar de la liga.

"Creo que es una regla diseñada para favorecer la ofensiva, más que nada", afirmó Counsell antes del inicio de la serie contra Filadelfia. "Pero luego tienes a un equipo al que se le permite llevar básicamente un jugador extra de cada tipo. Es probablemente la regla más extraña que existe... y beneficia a un solo equipo".

El límite de los 13

Desde el Día Inaugural hasta el 31 de agosto, las reglas de la MLB son tajantes: los equipos pueden tener un máximo de 13 lanzadores en su nómina activa de 26 jugadores. No es sino hasta septiembre cuando el límite se expande a 14. Sin embargo, los actuales campeones de la Serie Mundial han encontrado la manera de tener ese brazo adicional desde el primer día, y todo gracias a la naturaleza única de su superestrella japonesa.

El núcleo del conflicto reside en la etiqueta de "jugador polivalente" (Two-Way Player) de Shohei Ohtani. Al cumplir con esta designación, Ohtani no ocupa uno de los 13 espacios destinados a los lanzadores, a pesar de su capacidad para subir a la loma. Esto permite que los Dodgers registren a 14 especialistas del pitcheo y aun así tengan a Ohtani disponible, una flexibilidad que ningún otro equipo en las Mayores posee.

Los estrictos requisitos de la "Excepción Ohtani"

Para que un jugador reciba esta designación especial (vigente desde 2020), debe cumplir hitos que parecen imposibles para el pelotero promedio:

Haber lanzado al menos 20 entradas en las Grandes Ligas.

Haber sido titular en al menos 20 partidos como jugador de posición o bateador designado (con un mínimo de tres apariciones al plato en cada uno).

Estos números deben haberse alcanzado en la temporada actual o en cualquiera de las dos anteriores.

A sus 31 años, Ohtani sigue siendo el único atleta en el planeta que cumple con estos criterios de forma consistente, lo que lo convierte en un activo estratégico que va más allá de sus jonrones o sus ponches.

Un debate sobre la equidad competitiva

Counsell, quien acumuló 16 años de experiencia como jugador antes de pasar al banquillo, subrayó lo inusual de legislar para una excepción individual. "No hay otro jugador igual, lo entiendo, pero resulta muy cuestionable que un equipo tenga reglas diferentes solo por contar con ese jugador", sentenció.

Mientras la MLB busca equilibrar el espectáculo ofensivo con la protección de los brazos de los lanzadores, los Dodgers continúan aprovechando al máximo cada rincón del reglamento, dejando al resto de los mánagers, como Counsell, rascándose la cabeza ante la "magia" administrativa de Los Ángeles.