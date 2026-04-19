MLB: Shohei Ohtani llegó a los 50 juegos seguidos embasándose

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El japonés Shohei Ohtani parece estar decidido a pulverizar todas las marcas dentro de la franquicia de los Dodgers de Los Ángeles. En el encuentro de este domingo, el nipón extendió su racha de juegos consecutivos llegando a base a 50 encuentros. Lo hizo de la forma más dramática posible: conectando un sencillo en la parte alta de la novena entrada, cuando las oportunidades se agotaban.

Con este batazo, Ohtani no solo mantuvo viva su seguidilla activa, sino que alcanzó una cifra que solo tres peloteros habían logrado vistiendo el uniforme de los Dodgers desde el año 1900. La capacidad del nipón para encontrar la manera de llegar a la inicial, ya sea por la vía del hit, el boleto o el pelotazo, lo sitúa en una élite que abarca más de un siglo de beisbol profesional.

El empate con una leyenda del siglo diecinueve

Al llegar a los 50 compromisos, Ohtani igualó el registro de Willie Keeler, miembro del Salón de la Fama, quien estableció su marca entre las temporadas de 1900 y 1901. La comparación resalta la magnitud de lo conseguido por el actual referente de los Dodgers, considerando que Keeler logró su hazaña en una era del beisbol donde las condiciones de juego, el equipamiento y el estilo de pitcheo eran radicalmente distintos a la modernidad tecnológica y física del 2026.

Shohei Ohtani se convierte así en el decimoquinto jugador en todas las Grandes Ligas que logra una racha de esta naturaleza desde 1995.

Los nombres en la cima de la franquicia

A pesar de la espectacularidad de los 50 juegos, Ohtani todavía tiene camino por recorrer para alcanzar la cima histórica del equipo. La lista de las rachas más largas en la historia de los Dodgers desde el inicio del siglo XX se mantiene de la siguiente manera: