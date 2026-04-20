El heredero de Mark McGwire domina desde el montículo: Mason brilla con Myrtle Beach

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Su padre, Mark McGwire, aterrorizó a los lanzadores de las Mayores con 583 cuadrangulares, pero el joven Mason McGwire prefiere ser quien dicte la sentencia desde la lomita. El pasado domingo, en su primera apertura oficial de la temporada 2026, el prospecto de los Cachorros de Chicago demostró que su brazo está listo para reclamar su lugar en el profesionalismo.

En una labor dominante de cuatro entradas, McGwire lideró la victoria de los Myrtle Beach Pelicans (Clase-A) sobre Kannapolis. El derecho permitió apenas un imparable en una tarde donde el control y la serenidad fueron sus mejores aliados.

Dominio absoluto y temple bajo presión

Seleccionado en la octava ronda del draft de 2022, Mason mostró una versión madura y física en el Pelicans Ballpark. Tras retirar las dos primeras entradas sin contratiempos, enfrentó su único momento de apremio en el tercer capítulo tras permitir un doble de James Taussig y golpear a un bateador. Sin embargo, demostró que tiene "nervios de acero" al inducir una doble matanza que terminó con la amenaza.

El punto culminante de su actuación llegó en su último episodio. McGwire se enfrascó en un duelo de seis lanzamientos contra Billy Carlson, una de las promesas más cotizadas del draft de 2025, a quien terminó retirando para acreditarse su quinto ponche de la jornada. Esta cifra de ponches es especialmente significativa, ya que es la mayor cantidad que registra desde mayo de 2024.

El "maestro" Rollie Fingers y el origen de su éxito

¿Cómo termina el hijo de un jonronero histórico siendo un especialista del pitcheo? La respuesta se remonta a 2019. Durante la inducción de su padre al Salón de la Fama de los Athletics, un joven Mason tuvo la oportunidad de charlar con la leyenda Rollie Fingers.

Lejos de pedirle un autógrafo, el chico le preguntó por el agarre de su famoso splitter. Fingers no solo le respondió, sino que se lo enseñó personalmente.

"Desde entonces, no he dejado de practicarlo. Me ha resultado sumamente beneficioso", comentó McGwire tiempo después. Ese lanzamiento es hoy una de las razones por las que los bateadores de Clase-A lucen tan desorientados ante él.

Un regreso triunfal tras un 2025 en la sombra

El camino no ha sido sencillo. Mason se perdió la totalidad de la temporada 2025 debido a una lesión, un golpe duro para cualquier prospecto de 22 años. Sin embargo, este 2026 parece ser el año de la redención.

En lo que va de campaña, McGwire acumula 15 ponches y apenas 5 boletos en 10 entradas de labor. El domingo no solo alcanzó su mayor cantidad de innings en el año, sino que validó la paciencia que la organización de los Cubs ha tenido con su desarrollo.

Si logra mantener la salud y ese splitter enseñado por una leyenda sigue cayendo en la zona, el apellido McGwire volverá muy pronto a las Grandes Ligas, aunque esta vez sea para evitar que las pelotas salgan del parque.