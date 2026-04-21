WBC: ¿Maikel García se visualiza como capitán de la selección de Venezuela?

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El Clásico Mundial de Beisbol 2026 será un recuerdo inolvidable para todos los venezolanos y mucho menos, para Maikel García, quien dejo clara su perspectiva sobre si le gustaría ser el capitán de la selección en un futuro.

El "Barrendero" viene de ser el Jugador Más Valioso de la reciente edición de este evento, tras aparecer en los momentos más importantes con su bate oportuno y su candidatura para ser un posible capitán de la novena criolla creció tras ese perfomance.

¿A Maikel García le gustaría ser capitán de Venezuela en el próximo Clásico Mundial?

Aunado a eso, es una incertidumbre si Salvador Pérez, actual capitán de Venezuela, podrá jugar el próximo evento de selecciones, debido a que en este momento cuenta con 35 años.

Por lo tanto, a Maikel le consultaron en el portal Tú Sabor Deportivo si le gustaría liderar al Team Beisbol Venezuela en el próximo Clásico como capitán.

"No, yo trabajo bajo las luces. No quiero tener la vista de todo el mundo, no quiero que la gente espere mucho de mí", destacó inicialmente García; Quien añadió que está consciente que igualmente tendrá muchos ojos sobre él en el próximo Clásico por ser el actual jugador más destacado. "Yo sé que en el próximo Clásico la gente va a esperar mucho de mí porque soy el MVP, pero yo sólo quiero ser un jugador del equipo, demostrar mi talento como lo hice en este Clásico (2026) y ayudar a la selección".

En lo que va de temporada en las Grandes Ligas, el "Barrendero" exhibe un promedio de .256, con un par de cuadrangulares, nueve rayitas impulsadas, una base robada y un OPS de .718, en sus primeros 22 desafíos con Reales de Kansas City.