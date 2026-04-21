MLB: Miguel Rojas y Max Muncy se afianzan como la "Dupla" perfecta con los Dodgers

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Miguel Rojas y Max Muncy fueron los principales líderes en la victoria de Los Angeles Dodgers (12x3) sobre Colorado Rockies, en la jornada de este lunes 21 de abril. El pelotero venezolano tuvo una noche perfecta con tres imparable, su primer jonrón y el hit 1,000 en su carrera en las Grandes Ligas.

Poco antes del inicio del último juego de la serie de cuatro encuentros ante los Rockies, el mánager de los angelinos, Dave Roberts, decidió hacer un ajuste en su alineación. Intercambió a los bateadores sexto y séptimo, subiendo a Max Muncy al sexto puesto y bajando a Miguel Rojas al séptimo, en una decisión tomada casi sobre la hora.

La decisión no pudo salir mejor. Entre ambos bateadores se combinaron para un perfecto 7-de-7, incluyendo tres jonrones, un boleto, un toque de sacrificio, cuatro carreras impulsadas y cuatro anotadas. La ofensiva de los Dodgers explotó para imponerse 12-3 sobre los Rockies y así dividir la serie en Colorado, destacando la química inmediata que generó el movimiento en el lineup.

Noche histórica para Miguel Rojas

Por su parte, Rojas también tuvo una noche especial, conectando su primer jonrón de la temporada —además del primer par de cuadrangulares consecutivos del equipo en la campaña— y terminando de 3-3. Uno de esos hits fue el número 1,000 de su carrera, un logro cargado de simbolismo en un estadio donde debutó en Grandes Ligas junto a Clayton Kershaw, cerrando así un emotivo círculo en su trayectoria.