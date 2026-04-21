MLB: Así está la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes 20 de abril

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La quinta semana de las Grandes Ligas empezó bastante entretenida, con duelos en su mayoría cerrados y tras esos recientes resultados, repasaremos cómo quedó la tabla de posiciones en ambos circuitos.

De esta jornada, el equipo que más se puede resaltar, es el de Bravos de Atlanta, quienes llegaron seis triunfos en fila y siguen liderando su división.

Mira la tabla de posiciones en la Liga Nacional

División Este:

Bravos de Atlanta (16-7) Marlins de Miami (11-12) Nacionales de Washington (10-13) Phillies de Philadelphia (8-14) Mets de Nueva York (7-15)

División Central:

Rojos de Cincinnati (15-8) Cardenales de San Luis (13-9) Piratas de Pittsburgh (13-9) Cachorros de Chicago (13-9). Cerveceros de Milwaukee (12-9)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (16-6) Padres de San Diego (15-7) Cascabeles de Arizona (13-9) Gigantes de San Francisco (9-13) Rockies de Colorado (9-14).

Mira la tabla de posiciones en el nuevo circuito

División Este:

Yankees de Nueva (13-9) Rays de Tampa Bay (12-10) Orioles de Baltimore (11-12) Medias Rojas de Boston (9-13). Azulejos de Toronto (9-13).

División Central:

Guardianes de Cleveland (13-11) Tigres de Detroit (12-11) Mellizos de Minnesota (11-11) Medias Blancas de Chicago (8-14). Reales de Kansas City (7-16).

División Oeste: