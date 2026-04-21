MLB: Coors Field es un estadio especial para Miguel Rojas por esta curiosa razón

Suscríbete a nuestros canales

Miguel Rojas se convirtió este lunes, 20 de abril, en el venezolano número 43 de todos los tiempos en alcanzar los 1,000 incogibles de por vida en Las Mayores y lo más llamativo, es que lo hizo en un estadio especial para él por una curiosa razón.

Ese feudo se trata de Coors Field, estadio de los Rockies de Colorado y aunque "Miggy-Ro" nunca jugó con esta franquicia, guarda dos recuerdos inolvidables en su sede.

Miguel Rojas y su conexión especial con Coors Field

Esa buena conexión con el Coors Field de Rojas, esta relacionada a que allí coleccionó los dos imparables más importantes de su carrera en temporada regular, luego de su reciente millar.

La historia se remonta al 8 de junio de 2014, cuando un joven soñador Rojas consiguió su primer incogible en el mejor beisbol del mundo en el Coors Field vistiendo el uniforme de Dodgers de Los Angeles, alcanzando el sueño de su vida en ese momento con un rodado que avanzó sin enemigos por el medio del campo.

Ahora, este lunes, 20 de abril, el infielder venezolano acaba de llegar al millar de hits tras batear un sinker de José Quintana entre el campocorto y el tercera base, justamente contra él mismo rival, en el mismo estadio donde dio aquel primer sencillo en su trayectoria y jugando nuevamente con Dodgers de Los Angeles, después de ser bicampeón de Serie Mundial en la que significa su última zafra en la MLB.

Luego de 12 años de servicio, el criollo escribió una carrera prestigiosa y con una muestra de superación constante increíble, aunque no todos creían en su indiscutible talento, la cual está sellando de la mejor manera.