MLB: Cam Schlittler reta al odio de Boston en Fenway Park

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Cam Schlittler es uno de los lanzadores más prometedores del momento en Grandes Ligas. Un pelotero que nació, creció y se desarrolló en Massachussets ahora defiende los colores de Yankees de Nueva York; De hecho, calentó el ambiente en Fenway Park tras recibir amenazas.

Schlittler, eliminó a Red Sox la pasada postemporada con una exhibición de 12 ponches. El pelotero de 25 años confesó esperar un ambiente hostil en su regreso a Boston. Cam confesó que la tensión escaló a nivel personal, recibiendo amenazas de muerte y acoso en redes sociales.

El lanzador de Yankees resaltó: "No estoy nervioso, pero va a haber mucho ruido. Probablemente habrá tipos de mi edad o un poco más jóvenes, sentados fuera del bullpen, gritando, probablemente lanzándome cosas, tratando de agarrarme. Eso es más o menos lo que espero".

Cam Schlittler vs Medias Rojas de Boston en su carrera

Cam Schlittler solo ha enfrentado en una ocasión a Medias Rojas de Boston en su carrera. De hecho, fue durante la postemporada, pero no hace falta mejor presentación. En esa oportunidad no solo los dominó, sino que los mandó de vacaciones temprano durante 2025.

Números de Schlittler vs Red Sox:

- 1 juego, 1 apertura, 1-0, 0.00 ERA, 8.0 entradas, 5 hits, 0 carreras limpias, 0 boletos, 12 ponches, 0.63 WHIP.

El pelotero de Yankees tendrá su apertura más hostil en lo que va de carrera. Lanzar en tu casa, con el eterno rival es uno de los sentimientos más complicados de sobrellevar. En esa línea, el pelotero tiene un nivel de concentración y comando que puede sacarlo de cualquier problema.

Números de Cam Schlitter en Yankees de Nueva York en 2026

Cam Schlittler ha tenido un rendimiento muy positivo a lo largo de la temporada 2026. Registra 5 aperturas de un gran nivel, aunque no ha mostrado todo su potencial en las últimas tres, donde ha recibido especial daño; aunque si ha logrado mantener su cuota de ponches alta.

Números de Schlittler en 2026:

- 5 juegos, 5 aperturas, 2-1, 1.95 ERA, 27.2 entradas, 18 hits, 6 carreras limpias, 3 boletos, 36 ponches, 0.76 WHIP