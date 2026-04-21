Alivio en Atlanta tras susto con Acuña Jr.

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La jornada del lunes en el Nationals Park de Washington estuvo marcada por la tensión y el dolor para los Bravos de Atlanta. Su pieza fundamental, Ronald Acuña Jr., se vio obligado a retirarse prematuramente del juego tras ser impactado por lanzamientos en dos ocasiones distintas, una situación que hizo temer lo peor al cuerpo técnico y a la afición.

El calvario para el "Abusador" comenzó en la cuarta entrada, cuando una recta de 92 mph del abridor de los Nacionales, Jake Irvin, lo golpeó en el brazo izquierdo, cerca del codo. Aunque mostró dolor evidente, Acuña logró mantenerse en el juego inicialmente.

Sin embargo, la situación se tornó crítica en el sexto episodio. Irvin, repitiendo la dosis con una recta de 91 mph, impactó directamente la mano izquierda del venezolano. El grito de dolor de Acuña se escuchó en todo el diamante y, tras una breve evaluación, fue retirado del encuentro. Su lugar en el jardín derecho fue ocupado por Eli White en la parte baja de esa misma entrada.

Resultados médicos alentadores

Minutos después de su salida, el equipo médico de los Bravos sometió al jugador a radiografías de control. Afortunadamente para la organización de Atlanta, los resultados fueron negativos para fractura. El diagnóstico oficial sitúa al patrullero en condición de "día a día", lo que sugiere que solo necesitará tiempo para que la inflamación y el dolor disminuyan antes de volver al orden al bate.

Los pelotazos no pasaron desapercibidos para los umpires ni para los banquillos. En el cierre de la sexta entrada, el lanzador de los Bravos, Bryce Elder, golpeó a Daylen Lile, lo que provocó que los árbitros emitieran advertencias inmediatas a ambos equipos para evitar que el juego escalara en agresividad.

Este incidente llega en un momento donde la salud de Acuña Jr. es observada con lupa. Tras una histórica temporada 2023 (donde fundó el club 40/70 y fue JMV unánime), el venezolano ha tenido que batallar para mantenerse saludable en el campo. Los Bravos, que dependen en gran medida de su chispa en la parte alta del lineup, esperan que este nuevo percance sea solo un contratiempo menor en el calendario regular.

Por ahora, el equipo se prepara para continuar la serie en Washington, evaluando diariamente la evolución de la mano de su estrella para determinar cuándo podrá retomar el madero.