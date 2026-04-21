MLB: Otto López, el líder silencioso que domina Marlins

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Otto López es uno de los peloteros que más ha sorprendido en Grandes Ligas 2026. El dominicano de 27 años se ha destacado especialmente bien durante el año a nivel defensivo y ofensivo. De hecho, registra el promedio más alto entre jugadores dominicanos en la liga.

López ha desarrollado un fantástico inicio de campaña con Marlins de Miami. Batea .357 en los últimos 7 juegos y .362 en los últimos 15 juegos, su nivel no ha bajado en ningún momento del año. Esto lo coloca como el bateador más ofensivo y productivo entre los dominicanos.

Otto (.338 PRO) supera a Vladimir Guerrero Jr (.333 PRO) y Oneil Cruz (.292 PRO). El pelotero de Marlins no solo es líder entre dominicanos, también se ha establecido como clave para la organización. Con un contrato de solo 800 mil dólares y con contrato hasta 2030, se presenta como una opción para cambio.

Otto López: top 3 en la ofensiva de Marlins de Miami

Otto López no solo se caracteriza por ser un bate solido en Grandes Ligas. También es muy productivo, al punto de ser parte del top 3 de estadísticas de Marlins de Miami. El dominicano busca una manera de resaltar y lo logra con una gran capacidad de hacer contacto en el plato.

López en el top 3 de Marlins:

#3 en juegos: 22

#3 en turnos: 83

#1 en anotadas: 18

#2 en hits: 28

#2 en dobles: 5

#1 en triples: 2

#2 en jonrones: 3

#3 en impulsadas: 11

#2 en bases robadas: 4

#3 en PRO: .337

#2 en OBP: .391

#1 en SLG: .554

#1 en OPS: .945

Si solo nos fijamos en sus números está claro que Otto es un pelotero capaz de liderar ofensivas. Su desempeño es superlativo en un club donde los que son realmente buenos, terminan en otras organizaciones mediante cambios. La carrera del dominicano a penas comienza.

Marlins de Miami: ¿Cuál es su objetivo en 2026?

Con una marca de 11-12 y ocupando el segundo lugar divisional, Marlins de Miami navegan entre la competitividad y la formación. El objetivo de la organización trasciende al simple desarrollo de prospectos; el equipo busca demostrar que su núcleo joven puede sostener un ritmo ganador frente a las potencias de la liga.