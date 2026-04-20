MLB: Vladimir Guerrero Jr va por el trono de Toronto

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Vladimir Guerrero Jr es la cara de Azulejos de Toronto en la actualidad. El dominicano año a año mantiene un nivel regular para registrar números importantes en Grandes Ligas. En esa línea, va muy encaminado a terminar siendo el líder indiscutible en una estadística del club.

Con apenas 27 años, Guerrero Jr ya ocupa el noveno puesto histórico en carreras impulsadas (601) de Azulejos. A este ritmo, el dominicano espera superar las 613 de Tony Fernández (#8) en cuestión de semanas, marcando el ascenso definitivo hacia la cima de la marca.

El objetivo final es la mítica marca de 1.058 remolcadas impuesta por Carlos Delgado. Una cifra que parecía inalcanzable hasta la irrupción de Vladdy en la MLB. El dominicano está encaminado a terminar inmortalizado a nivel de impulsadas en la historia de la organización de Toronto.

Vladimir Guerrero Jr: El ícono global de Toronto

Vladimir Guerrero Jr es uno de los peloteros más mediáticos de Grandes Ligas. Gracias a él una franquicia como Azulejos de Toronto volvió a ganar notoriedad en la liga. Gracias a su juego, su destreza y competir en Serie Mundial, el club se posicionó en el beisbol a nivel mundial.

Guerrero Jr es una figura mediática que arrastra masas gracias a una combinación perfecta: humildad, carisma y un dominio absoluto dentro del terreno de juego. Este impacto ha transformado a la franquicia, convirtiéndola en un foco de atención global más allá de Canadá.

Ni hablar de su impacto en República Dominicana, donde su padre ya es considerado una leyenda. Sin embargo, él poco a poco a base de un trabajo incansable, está convirtiendo su carrera en una de las más importantes de los últimos años, en su organización y en Las Mayores.

Números de Vladimir Guerrero Jr en Azulejos de Toronto

Vladimir Guerrero Jr es uno de los peloteros con mejor estado de forma en 2026. Está bateando con consistencia, pese que el equipo no pasa por un gran momento. A pesar de eso, el dominicano sigue siendo la pieza central de una ofensiva que está muy golpeada con las lesiones.

Números de Guerrero Jr en 2026:

- 21 juegos, 78 turnos, 9 anotadas, 26 hits, 5 dobles, 1 jonrón, 10 impulsadas, 1 base robada, 12 boletos, 11 ponches, .333 PRO, .429 OBP, .436 SLG, .864 OPS