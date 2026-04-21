MLB: Robert Suárez cerca de recuperar rol de cerrador tras ajuste en Atlanta

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Después de una presentación notable en este inicio de temporada en las Grandes Ligas, Robert Suárez se le presenta una oportunidad de salvar juegos, luego de que Atlanta Braves confirmara la baja de Raisel Iglesias, quien fue puesto en la lista de lesionados de 15 días.

La franquicia de Georgia realizó movimientos en su roster al llamar nuevamente al lanzador zurdo Dylan Dodd al equipo principal en Atlanta. En paralelo, colocaron al relevista cubano en la lista de incapacitados de 15 días, con efecto retroactivo al 20 de abril, debido a una inflamación en su hombro derecho.

Además, la organización actualizó el progreso de recuperación de dos piezas importantes, trasladando las asignaciones de rehabilitación del receptor Sean Murphy y del lanzador Spencer Strider desde High-A Rome hacia Triple-A Gwinnett. Este cambio indica que ambos jugadores están avanzando positivamente en su recuperación y cada vez más cerca de regresar a Las Mayores.

Robert Suárez con viento a favor para salvar

El serpentinero bolivarense se encuentra en la labor notable en la vigente campaña de la Gran Carpa, donde cuenta con una efectividad casi inmaculada de 0.93, cuatro holds, 11 ponches, WHIP de 0.83 y par de victorias en 8.2 innings lanzados.

Aunque la pérdida de Raisel Iglesias representa un golpe bajo para la organización de Atlanta, que ocupa la primera posición en la División Este de la Liga Nacional, la novena tiene en el bullpen una opción lujo para quedarse con ese puesto, que se había consolidado como uno de los mejores rescastista con San Diego Padres en los últimas temporadas, hasta que se recupere el experimentado taponero.