MLB: ¡No es Acuña Jr.! Este venezolano lidera en pelotazos las Grandes Ligas desde 2018

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Ronald Acuña Jr. fue golpeado dos veces en la jornada de este lunes por la noche y tuvo que abandonar el compromiso contra Washington Nationals. El pelotero venezolano encendió las alarmas de Atlanta Braves, que rápidamente informaron que los rayos X dieron negativo, por lo que la figura podría estar de regreso en los próximos compromiso en la presente temporada de MLB.

El jardinero, conocido por su estilo agresivo en el plato, ha sido golpeado en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera, lo que hace que este tipo de incidentes no pasen desapercibidos. El de La Sabana se mostró visiblemente enojado tras recibir un bolazo en el codo y otro en sus manos por parte del abridor de los capitalinos, Jake Irvin, en el primero de una larga serie de cuatro desafíos como visitantes.

Sin embargo, a pesar de la percepción de que suele estar entre los líderes en este renglón desde su debut en 2018, los números cuentan otra historia. Los jugadores con más pelotazos recibidos en ese período son Willson Contreras y Ty France, ambos con 127, lo que pone en perspectiva la frecuencia real con la que Acuña ha sido impactado en comparación con otros peloteros de las Grandes Ligas.

Willson Contreras el más golpeado desde 2018

Los 56 pelotazos que ha recibido el patrullero se queda bastante corto a comparación de las 127 pelotas al cuerpo que ha sufrido su compatriota, quien hace poco protagonizó un altercado con Milwaukee Brewers, que lo ha golpeado más de 20 veces en su trayectoria en Las Mayores, siendo la primera vez en la historia que un equipo golpea en más de 20 oportunidades a un jugador en particular.