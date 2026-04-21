MLB: ¿Moisés Ballesteros puede ganar el Novato del Año 2026?

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Moisés Ballesteros es de los peloteros más prometedores de Cachorros de Chicago. Un receptor venezolano que cuenta con poder, disciplina en el plato y una visión para tener una carrera especial. Craig Counsell tiene entre manos a un prospecto de Novato del Año en MLB.

Ballesteros está siendo el 'Factor X' de Cachorros, un pelotero capaz de producir en cada turno; pero además, con una tranquilidad y visión en el plato que recuerda a los bateadores élite de la organización. Por ahora, es un candidato ideal para el Novato del Año en Liga Nacional 2026.

El pelotero venezolano de 22 años no cuenta con cifras de poder estratosféricas, pero si tiene una capacidad impresionante para batear y embasarse. De hecho, es líder entro los novatos calificados en: PRO, OBP, SLG y OPS. Estadística que terminan siendo fundamentales para los premios.

El futuro de Moisés luce brillante, y de mantener este ritmo, podría dar la gran sorpresa al final de la temporada. Sus rivales también lo están haciendo realmente bien, pero el venezolano tiene algo especial que lo lleva a ser uno de los favoritos para el galardón individual en 2026.

¿Cuántos venezolanos ganaron el Novato del Año en Grandes Ligas?

Aún es muy pronto para decir que Moisés Ballesteros va a ganar el Novato del Año en Liga Nacional. Sin embargo, el venezolano está desarrollando tan buena temporada que podría, fácilmente alcanzar el logro. Si es así, sería el cuarto criollo en alcanzar el reconocimiento.

Los Novatos del Año venezolanos son: Luis Aparicio (White Sox - 1956), Ozzie Guillen (White Sox - 1985) y Ronald Acuña Jr (Bravos - 2018). Ballesteros podría ser el cuarto en esta exclusiva lista, pero el tercero que lo gana en la ciudad de Chicago, una que adopta bien al venezolano.

Números de Moisés Ballesteros con Cachorros de Chicago en 2026

Moisés Ballesteros se ha convertido en una fuerza interesante dentro del lineup de Cachorros de Chicago. Su rol por ahora es de un bateador designado con mucho rendimiento. Sin embargo, está preparado para ser catcher si el equipo lo necesita.

Números de Ballesteros en 2026:

- 19 juegos, 45 turnos, 8 anotadas, 17 hits, 1 dobles, 3 jonrones, 10 impulsadas, 4 boletos, 10 ponches, .378 PRO, .420 OPB, .600 SLG, 1.020 OPS